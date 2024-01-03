Элитный комплекс с бассейном: какую недвижимость продают за 1,5 миллиона долларов возле Тернополя

В селе Подгородное, близ Тернополя, продают настоящую роскошь – жилой комплекс с общей площадью в 720 квадратных метров. Это самая дорогая недвижимость по всей Тернопольской области.

В комплекс входит трехэтажный кирпичный дом с гаражом на два автомобиля, отдых и гостевой дом. Недвижимость расположена на участке 21 соток, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений OLX.

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Самая дорогая недвижимость в Тернопольской области

В главном доме есть гостиная, кухня, столовая, офис, две гостевые комнаты, спальня, детская, домашний кинотеатр, два санузла, ванная и хозяйственные помещения.

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Площадь цокольного этажа составляет 116 квадратных метров, первого этажа – 171 квадратный метр, второго – 125 квадратов.

Элитный жилой комплекс за 1,5 миллиона долларов / Фото OLX

Дом отдыха вмещает бассейн длиной 10 метров, сауну, комнату отдыха с кухней, гардероб, душ и несколько дополнительных помещений. На всех домах и территории установлены камеры видеонаблюдения.

Жилой комплекс расположен у леса с подъездной асфальтированной дорогой. Во дворе есть фонтан, все вокруг ухоженное и озелененное.

Сколько стоит самая дорогая вторичная квартира в Киеве

На вторичном рынке недвижимости в Киеве продают квартиру за 4,5 миллиона долларов. Это жилье сейчас самое дорогое в столице. Площадь элитного помещения составляет 308 квадратных метров, оно вмещает четыре комнаты, среди которых – три спальни и гостиная.

Квартира стоит таких больших денег, очевидно, потому, что расположена в одну из самых дорогих ЖК. Помещение расположено так, что из панорамных окон открывается вид на Днепр и столицу.