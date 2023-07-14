В Киеве сдают в аренду крошечную квартиру: стиральная у кровати, а единственное окно в туалете

В столице предлагают очень маленькую квартиру за 4300 гривен. Площадь жилья впечатляет – всего 12 квадратных метров, поэтому и не удивительно, что стиральная машина стоит у кровати.

Автор объявления на OLX сразу указал, что квартира "не для высоких", ведь потолки в ней очень низкие. Минусом также является то, что в доме есть только одно окно и оно расположено над унитазом.

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Одна из самых маленьких квартир в Киеве

В квартире есть два помещения, в одном из которых есть коммунальные коммуникации всего дома и туалет посреди комнаты, в другом – спальня-кухня.

"На 12 квадратных метров удалось рационально разместить спальное место, сантехнический уголок и кухонный уголок, бытовую технику", – отметил автор объявления.

Хотя квартира очень маленькая и с "авторским ремонтом", здесь действительно самое необходимое. Автор объявления также отметил, что в квартире сможет жить только один человек.

Крошечная квартира на 12 квадратов в столице / Фото OLX

Жилье расположено в Голосеевском районе Киева. "Рядом есть Голосеевский лес, озера, недалеко Корчеватская набережная Днепра", – пишет в объявлении.

Стоит отметить, что минимальная площадь однокомнатной квартиры согласно Государственным градостроительным нормам – 30 квадратов. То есть площадь этого жилья в 2,5 раза меньше нормы.