Автор объявления отмечает, что крошечная квартира находится в уютном и спокойном месте. Стоимость квартиры составляет 27 500 долларов.

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Очень маленькая квартира на первом этаже

Квартира расположена на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Она в хорошем состоянии, очевидно, ремонт производили не так давно.

В нем есть кухонный уголок и отдельная миниатюрная комната с туалетом и душем. Интерьер выполнен в белых и серых оттенках.

"Смарт-квартира продается в выгодной комплектации: сделан качественный ремонт; заведены все коммуникации (отопление, счетчики на свет, на воду); есть кухонный блок с вытяжкой и мойкой, шторы, душ, унитаз; новая бронированная входная дверь, натяжной потолок и светильники , на полу плитка", – отмечают в объявлении.

Интерьер крошечной квартиры / Фото OLX

Кроме станции метро, неподалеку от дома есть супермаркеты, ТРЦ, кафе, школа, сады, салоны красоты и другое.

Обратите внимание, что минимальная площадь однокомнатной квартиры согласно Государственным градостроительным нормам – 30 квадратов. Так что предложенное жилье более чем вдвое меньше.