Самые безопасные страны в 2021 году: кто попал в список

Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Для этого эксперты проанализировали 134 страны.

Специалисты изучили реакцию государств на пандемию коронавирусной инфекции, а также личную безопасность, риски войны и стихийные бедствия. Какие страны попали в список – смотрите далее.

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Какие страны признаны самыми безопасными в мире

Исландия ОАЭ Катар Сингапур Финляндия Монголия Норвегия Дания Канада Новая Зеландия

ОАЭ заняли второе место / Фото Pixabay

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Важные моменты

Украина в списке десяти наиболее безопасных стран мира не значится.

По словам экспертов, страны Северной Америки, Европы, а также некоторые государства Ближнего Востока и Азии попали на лидирующие позиции благодаря богатству и развитому статусу.

Катар расположился на третьей строчке / Фото Pixabay