Самые безопасные страны в 2021 году: кто попал в список
8 июля 2021 , 18:54Читати новину українською
Источник:Gulf News
Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Для этого эксперты проанализировали 134 страны.
Специалисты изучили реакцию государств на пандемию коронавирусной инфекции, а также личную безопасность, риски войны и стихийные бедствия. Какие страны попали в список – смотрите далее.
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Какие страны признаны самыми безопасными в мире
- Исландия
- ОАЭ
- Катар
- Сингапур
- Финляндия
- Монголия
- Норвегия
- Дания
- Канада
- Новая Зеландия
ОАЭ заняли второе место / Фото Pixabay
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Важные моментыУкраина в списке десяти наиболее безопасных стран мира не значится.
По словам экспертов, страны Северной Америки, Европы, а также некоторые государства Ближнего Востока и Азии попали на лидирующие позиции благодаря богатству и развитому статусу.
Катар расположился на третьей строчке / Фото Pixabay