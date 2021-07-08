Самые безопасные страны в 2021 году: кто попал в список

8 июля 2021 , 18:54
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Источник:

Gulf News

Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Для этого эксперты проанализировали 134 страны.

Специалисты изучили реакцию государств на пандемию коронавирусной инфекции, а также личную безопасность, риски войны и стихийные бедствия. Какие страны попали в список – смотрите далее.

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Какие страны признаны самыми безопасными в мире

  1. Исландия
  2. ОАЭ
  3. Катар
  4. Сингапур
  5. Финляндия
  6. Монголия
  7. Норвегия
  8. Дания
  9. Канада
  10. Новая Зеландия

ОАЭ заняли второе место / Фото Pixabay

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Важные моменты

Украина в списке десяти наиболее безопасных стран мира не значится.

По словам экспертов, страны Северной Америки, Европы, а также некоторые государства Ближнего Востока и Азии попали на лидирующие позиции благодаря богатству и развитому статусу.

Катар расположился на третьей строчке / Фото Pixabay

Автор: Наталя Бережна