Фахівці вивчили реакцію держав на пандемію коронавірусної інфекції, а також особисту безпеку, ризики війни та стихійні лиха. Які країни потрапили до переліку – дивіться далі.
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Які країни визнано найбезпечнішими у світі
- Ісландія
- ОАЕ
- Катар
- Сінгапур
- Фінляндія
- Монголія
- Норвегія
- Данія
- Канада
- Нова Зеландія
ОАЕ посіли друге місце / Фото Pixabay
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Важливі моменти
За словами експертів, країни Північної Америки, Європи, а також деякі держави Близького Сходу та Азії потрапили на передові позиції завдяки багатству та розвиненому статусу.
Катар розташувався на третьому рядку / Фото Pixabay