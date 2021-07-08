Фахівці вивчили реакцію держав на пандемію коронавірусної інфекції, а також особисту безпеку, ризики війни та стихійні лиха. Які країни потрапили до переліку – дивіться далі.

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Які країни визнано найбезпечнішими у світі

Ісландія ОАЕ Катар Сінгапур Фінляндія Монголія Норвегія Данія Канада Нова Зеландія

ОАЕ посіли друге місце / Фото Pixabay

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Важливі моменти

Україна у переліку десяти найбільш безпечних країн світу не значиться.

За словами експертів, країни Північної Америки, Європи, а також деякі держави Близького Сходу та Азії потрапили на передові позиції завдяки багатству та розвиненому статусу.

Катар розташувався на третьому рядку / Фото Pixabay