Самые дешевые дома в Австралии: что можно купить за 70 – 80 тысяч долларов

Сейчас по всей Австралии можно найти дешевую недвижимость только за пятизначную сумму. Однако чтобы эти дома стали красивыми и уютными, нужно будет немного поработать.

Некоторые дома частично обновлены, но есть и требующие серьезного ремонта. В большинстве своем они расположены в сельской местности или в небольших городках.

Рассказываем, где продают самые дешевые дома в Австралии. Цены на жилье колеблются от 69 тысяч долларов до 80 тысяч долларов.

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Бурк, Новый Южный Уэльс

Дом около 1950-1960-х годов расположен на площади 991 квадратный метр. Он включает три спальни и одну ванную комнату.

"Была молодая пара, которая купила его с идеей отремонтировать. Начали ремонт, сделали кухню, поставили пару стен, а потом все замерло", – сказала агент по продажам Шэрон Диксон.

То есть дом нуждается в ремонте, на который нужно будет потратить минимум от 50 000 до 60 000 долларов. Жилье продают за 70 тысяч долларов.

Очаровательный домик в Бурке / Фото Realestate

Пентленд, Квинсленд

Дом включает три спальни, ванную комнату, кухню открытого плана, столовую и гостиную. В стоимость входит большой огороженный двор и сарай. Цена вопроса составляет 70 тысяч долларов.

Небольшая хижина в Пентленде / Фото Realestate

Сполдинг, Южная Австралия

В доме есть две спальни, но нет ванной. Он расположен на участке около 1742 квадратных метров и расположен в нескольких минутах ходьбы от центра города Сполдинг. Дом продают за 70 тысяч долларов.

Дом с двумя спальнями в Сполдинге / Фото Realestate

Йилинг, Западная Австралия

Некоторые ремонтные работы в этом доме выполнили, например проложили пол и все покрасили. Однако все остальное нуждается в руках.

Дом располагает тремя спальнями и одной ванной комнатой. Он расположен на блоке площадью 1011 квадратных метров. Стоимость недвижимости – 75 тысяч долларов.

Дом в Йиллинге нуждается в ремонте / Фото Realestate

Порт-Пири, Южная Австралия

Дом нуждается в "значительной реконструкции". Здесь есть три спальни и одна ванная комната с деревянным полом. Его продают за 69 тысяч долларов.



Дом в Порт-Пире расположен на площади 540 квадратных метров.