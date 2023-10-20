Самая низкая цена: какие квартиры можно арендовать в Ивано-Франковске за 4 тысячи гривен

Самая дешевая аренда квартиры в Ивано-Франковске составляет 4 тысячи гривен. За такую цену на рынке недвижимости предлагают три варианта.

Несмотря на самую низкую арендную цену, все три квартиры в хорошем состоянии. По крайней мере, они не нуждаются в неотложном ремонте, как многим может показаться. Вот какие квартиры сдают за 4 тысячи гривен, рассказывает 24 Канал после анализа рынка недвижимости на платформе онлайн-объявлений OLX.

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Двухкомнатная в микрорайоне Каскад

В квартире можно арендовать одну комнату за 3 тысячи гривен, или все жилье за 4 тысячи гривен. Цена указана без учета коммунальных услуг. Автор объявления указывает, что это предложение от риелтора, так что ему тоже нужно будет оплатить определенный процент.

Квартира расположена на первом этаже, планировка – раздельная, а отопление – централизованное. Общая площадь составляет 47 "квадратов".

Одна из самых дешевых квартир для аренды / Фото OLX.

Однокомнатная на Коновальце

Помещение площадью 40 "квадратов" на втором этаже 5-этажного дома. Автор объявления указывает, что квартира "не для теплолюбивых", ведь без отопления. Владелец предлагает пользоваться электрическим обогревателем. Квартиру сдают в аренду на 1 – 3 месяца.

Квартира для краткосрочной аренды / Фото OLX.

Однокомнатная на Набережной

Маленькая квартира площадью в 30 квадратных метров. Жилье расположено на пятом этаже 9-этажного дома.

Квартира со старым ремонтом / Фото OLX.

Автор объявления пишет, что для комфортного проживания в квартире есть: и мебель, и бытовая техника.