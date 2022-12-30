5 самых дорогих домов в мире, выставленных на продажу в течение 2022 года

Рост ставок по ипотечным кредитам привел к снижению стоимости домов по всему миру. При этом аналитики призывают готовиться к новым волнам удешевления жилой и коммерческой недвижимости.

За данным издания The Economist, падение цен на жилье зацепило не менее 9 мегаполисов мира Эта тенденция также заметна, если анализировать стоимость дорогого жилья. Если в конце 2021 года рекордсменом стала вилла в Риме стоимостью 532 миллиона долларов, то сейчас максимальный ценник остановился на отметке в 250 миллионов долларов.

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Mylestone at Meadow Lane, Нью-Йорк. 175 миллионов долларов

Имение на набережной стоимостью 175 миллионов долларов предлагает новым владельцам частный выход на береговую линию океана, а также сады с экзотическими растениями.



Имение Mylestone at Meadow Lane в Нью-Йорке / Фото Courtesy of Bespoke Luxury Marketing

Современный особняк в стиле Тюдоров площадью более 1 393 квадратных метров – это 11 спален, 12 ванных комнат и 4 санузла с душевыми. К тому же здесь предусмотрен отдельный коттедж для смотрителя. Вся мебель в имении выполнена на заказ, кроме того, в помещении уже встроена вся необходимая техника.

Снаружи достаточно места для развлечений, а также есть бассейн, джакузи, гараж на 5 автомобилей и причал для катания на лодках.

Tarpon Island, Флорида. 218 миллионов долларов

Искусственный остров Тарпон – еще одно предложение на элитном рынке жилья. Дом, расположенный здесь, обещают отремонтировать и расширить. За услугу просят 218 миллионов долларов. Если же покупатель согласится на сделку без ремонта, финальная цена составит 125 миллионов долларов.



Дом на частном острове / Фото Fernando Lima/Visualize USA

Планируемая реконструкция добавит более 1 672 квадратных метров жилой площади, гараж на 6 автомобилей и 2 бассейна. Кроме дома, покупателю обещают освещенный теннисный корт.

Pacific Coast Highway, Калифорния. 225 миллионов долларов

Эта прибрежная недвижимость состоит из 9 сооружений. К тому же в стоимость входит 5 участков земли. Резиденция площадью более 2320 квадратных метров напоминает европейское имение. А одним из ее владельцев был бывший генеральный директор Disney Майкл Эйснер.



Комплекс содержит 9 построек / Фото Anthony Barcelo

Комплекс включает в себя собственный тренажерный зал, несколько гостевых домов и кинотеатр. Последний соединен с бассейном подземным туннелем. А к пляжу курсирует специальный лифт.

Rutland Gate, Лондон. 238 миллионов долларов

Это грандиозное семиэтажное поместье в Великобритании было продано за 232 миллиона долларов в 2020 году. Теперь дом, ранее отданный за рекордную сумму, снова выставили на продажу.



Самое дорогое жилье в Европе в 2022 году / Фото Wikimedia

Особняк площадью почти 5 760 квадратных метров включает 45 комнат, которые располагаются на семи этажах. Кроме того, здесь есть крытый бассейн и подземный гараж. Несмотря на то, что дом пришел в упадок из-за предыдущих жильцов, продуманные детали, лепнина и декор сусальным золотом хранятся здесь до сих пор

Пентхаус в Центр Парка Tower, Нью-Йорк. 250 миллионов долларов

Самая дорогая недвижимость в мире находится в Нью-Йорке. Этот титул в 2022 году получил пентхаус в скандальном небоскребе Central Park Tower, который является самым высоким жилым зданием в мире.



Самым дорогим в 2022 году стал пентхаус в самом высоком жилом здании мира / Фото Serhant.Studios

За трехэтажный пентхаус площадью 1629 квадратных метров просят колоссальные 250 миллионов долларов. В стоимость входят семь спален, восемь ванных комнат, несколько кухонь и большая открытая терраса.