За даними видання The Economist, падіння цін на житло зачепило щонайменше 9 мегаполісів світу. Ця тенденція також помітна, якщо аналізувати вартість найдорожчого житла. Якщо наприкінці 2021 року рекордсменом стала вілла у Римі вартістю 532 мільйони доларів, зараз максимальний цінник зупинився на позначці у 250 мільйонів доларів.
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Mylestone at Meadow Lane, Нью-Йорк. 175 мільйонів доларів
Маєток на набережній вартістю 175 мільйонів доларів пропонує новим власникам приватний вихід на берегову лінію океану, а також сади з екзотичними рослинами.
Маєток Mylestone at Meadow Lane у Нью-Йорку / Фото Courtesy of Bespoke Luxury Marketing
Сучасний особняк у стилі Тюдорів площею більш як 1 393 метри квадратних – це 11 спалень, 12 ванних кімнат та 4 санвузли з душовими. До того ж тут передбачений окремий котедж для наглядача. Усі меблі в маєтку виконані на замовлення, крім того, в помешканні вже вбудована уся необхідна техніка.
Зовні є достатньо місця для розваг, а також басейн, джакузі, гараж на 5 автомобілів та причал для катання на човнах.
Tarpon Island, Флорида. 218 мільйонів доларів
Штучний острів Тарпон – ще одна пропозиція на елітному ринку житла. Будинок, розташований тут, обіцяють відремонтувати та розширити. За послугу просять 218 мільйонів доларів. Якщо ж покупець погодиться на угоду без ремонту, фінальна ціна становитиме 125 мільйонів доларів.
Будинок на приватному острові / Фото Fernando Lima/Visualize USA
Запланована реконструкція додасть понад 1 672 квадратних метрів житлової площі, гараж на 6 автомобілів та 2 басейни. Окрім будинку покупцю обіцяють освітлений тенісний корт.
Pacific Coast Highway, Каліфорнія. 225 мільйонів доларів
Ця прибережна нерухомість складається 9 споруд. До того ж у вартість входить 5 ділянок землі. Резиденція площею понад 2 320 квадратних метрів нагадує європейський маєток. А одним із її власників був колишній генеральний директор Disney Майкл Ейснер.
Комплекс містить 9 споруд / Фото Anthony Barcelo
Комплекс включає власний тренажерний зал, кілька гостьових будинків та кінотеатр. Останній з'єднаний із басейном підземним тунелем. А до пляжу курсує спеціальний ліфт.
Rutland Gate, Лондон. 238 мільйонів доларів
Цей грандіозний семиповерховий маєток у Великій Британії був проданий за 232 мільйони доларів у 2020 році. Тепер будинок, який раніше віддали за рекордну суму, знову виставили на продаж.
Найдорожче житло у Європі у 2022 році / Фото Wikimedia
Особняк площею майже 5 760 метрів квадратних включає 45 кімнат, які розташовуються на семи поверхах. Крім того, тут є критий басейн і підземний гараж. Попри те, що будинок занепав через попередніх мешканців, продумані деталі, ліпнина та декор сухозлітним золотом зберігаються тут і досі
Пентхаус у Central Park Tower, Нью-Йорк. 250 мільйонів доларів
Найдорожча нерухомість у світі розташована у Нью-Йорку. Цей титул у 2022 році отримав пентхаус у скандальному хмарочосі Central Park Tower, який є найвищою житловою будівлею у світі.
Найдорожчим у 2022 році став пентхаус у найвищій житловій будівлі світу / Фото Serhant.Studios
За триповерховий пентхаус площею 1 629 квадратних метрів просять колосальні 250 мільйонів доларів. У вартість входять сім спалень, вісім ванних кімнат, кілька кухонь і велика відкрита тераса.