За даними видання The Economist, падіння цін на житло зачепило щонайменше 9 мегаполісів світу. Ця тенденція також помітна, якщо аналізувати вартість найдорожчого житла. Якщо наприкінці 2021 року рекордсменом стала вілла у Римі вартістю 532 мільйони доларів, зараз максимальний цінник зупинився на позначці у 250 мільйонів доларів.

Варто знати Житло, що враховує нові реалії: у Львові ввели в експлуатацію 299 квартир у ЖК "Велика Британія"

Mylestone at Meadow Lane, Нью-Йорк. 175 мільйонів доларів

Маєток на набережній вартістю 175 мільйонів доларів пропонує новим власникам приватний вихід на берегову лінію океану, а також сади з екзотичними рослинами.



Маєток Mylestone at Meadow Lane у Нью-Йорку / Фото Courtesy of Bespoke Luxury Marketing

Сучасний особняк у стилі Тюдорів площею більш як 1 393 метри квадратних – це 11 спалень, 12 ванних кімнат та 4 санвузли з душовими. До того ж тут передбачений окремий котедж для наглядача. Усі меблі в маєтку виконані на замовлення, крім того, в помешканні вже вбудована уся необхідна техніка.

Зовні є достатньо місця для розваг, а також басейн, джакузі, гараж на 5 автомобілів та причал для катання на човнах.

Tarpon Island, Флорида. 218 мільйонів доларів

Штучний острів Тарпон – ще одна пропозиція на елітному ринку житла. Будинок, розташований тут, обіцяють відремонтувати та розширити. За послугу просять 218 мільйонів доларів. Якщо ж покупець погодиться на угоду без ремонту, фінальна ціна становитиме 125 мільйонів доларів.



Будинок на приватному острові / Фото Fernando Lima/Visualize USA

Запланована реконструкція додасть понад 1 672 квадратних метрів житлової площі, гараж на 6 автомобілів та 2 басейни. Окрім будинку покупцю обіцяють освітлений тенісний корт.

Pacific Coast Highway, Каліфорнія. 225 мільйонів доларів

Ця прибережна нерухомість складається 9 споруд. До того ж у вартість входить 5 ділянок землі. Резиденція площею понад 2 320 квадратних метрів нагадує європейський маєток. А одним із її власників був колишній генеральний директор Disney Майкл Ейснер.



Комплекс містить 9 споруд / Фото Anthony Barcelo

Комплекс включає власний тренажерний зал, кілька гостьових будинків та кінотеатр. Останній з'єднаний із басейном підземним тунелем. А до пляжу курсує спеціальний ліфт.

Rutland Gate, Лондон. 238 мільйонів доларів

Цей грандіозний семиповерховий маєток у Великій Британії був проданий за 232 мільйони доларів у 2020 році. Тепер будинок, який раніше віддали за рекордну суму, знову виставили на продаж.



Найдорожче житло у Європі у 2022 році / Фото Wikimedia

Особняк площею майже 5 760 метрів квадратних включає 45 кімнат, які розташовуються на семи поверхах. Крім того, тут є критий басейн і підземний гараж. Попри те, що будинок занепав через попередніх мешканців, продумані деталі, ліпнина та декор сухозлітним золотом зберігаються тут і досі

Пентхаус у Central Park Tower, Нью-Йорк. 250 мільйонів доларів

Найдорожча нерухомість у світі розташована у Нью-Йорку. Цей титул у 2022 році отримав пентхаус у скандальному хмарочосі Central Park Tower, який є найвищою житловою будівлею у світі.



Найдорожчим у 2022 році став пентхаус у найвищій житловій будівлі світу / Фото Serhant.Studios

За триповерховий пентхаус площею 1 629 квадратних метрів просять колосальні 250 мільйонів доларів. У вартість входять сім спалень, вісім ванних кімнат, кілька кухонь і велика відкрита тераса.