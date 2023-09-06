Три худших цвета для спальни: вы обязательно должны их знать

Когда эксперты говорят о самых неудачных цветах для спальни, то подразумевают те, что плохо влияют на ваше психологическое состояние. Да, определенные тона способны портить ваше настроение и сон.

Эти цвета часто используются в дизайнах интерьера. Возможно, в спальнях их можно увидеть редко, но все же встречаются. Узнайте, почему эти три тона не следует выбирать для комнаты, в которой вы спите и отдыхаете.

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Черный

Возможно, для кого-то черный цвет создает уют в спальне. Но чаще этот цвет вызывает отрицательные эмоции.

"Черный, независимо от оттенка, приносит в спальню чувство тяжести, омрачает духовность и блокирует позитив", – говорят эксперты.

Поэтому окрашивание спальни в черный цвет, вероятнее всего, это плохая идея. Такое темное пространство создаст несчастливую среду.

Черная спальня с белыми акцентами / Фото Jonathan Gooch

Темно-фиолетовый

Фиолетовый ассоциируется с богатством, может, и потому это столь популярный оттенок в дизайне интерьеров. Однако специалисты говорят, что этот цвет не стоит использовать в спальнях, по крайней мере, в избыточном количестве. Он обладает схожими свойствами к черному.

Спальня с фиолетовыми стенами и бархатным изголовьем цвета шампанского / Фото Alicia Taylor

Темно-серый

Дизайнеры называют темно-серым неудачным цветом, если говорится об интерьере спальни. Его лучше оставить вне этой комнаты.

"Темно-серый может быть очень физически и эмоционально изнурительным цветом. В общем, держитесь как можно дальше от выбора темных цветов. У многих людей они вызывают негативные эмоции", – советуют специалисты.

Спальня с темно серыми стенами и красочными покрывалами / Фото James Merrell