Самые красивые дома в мире: частные резиденции, которыми залюбуешься

Самые красивые дома в мире привлекают внимание своей архитектурой, необычным дизайном, использованием дорогих материалов. Здесь продумана каждая мелочь, чтобы жильцам было уютно и комфортно. Одни резиденции восхищают своим изяществом, другие – великолепием прошлых эпох.

Нередко такие дома расположены в "райских уголках", дополняя красоту природы своим необычным дизайном.

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Дом под крылом самолета (США)

Привлекательное здание находится в Малибу. Два крыла списанного самолета Boeing 747 были использованы для постройки крыши. Их доставили из пустыни Мохаве с помощью вертолетов.

Владелец дома – Фрэнси Ревальд. Ей пришлось регистрировать строительство в управлении гражданской авиации, чтобы с высоты здание не перепутали с разбившимся самолетом.

Дом под крылом самолета / Фото keramoplast

Танцующий дом (США)

Он расположен в Калифорнии. Для фасада использованы металл и дерево. Эффектная форма, изогнутая крыша – все это повлияло на вид сооружения. Создается чувство, что дом танцует. Однако он отлично вписывается в ландшафт.

Танцующий дом / Фото remontbp

Дом-раковина "Наутилус" (Мексика)

Он расположен в Мексике. Сооружение увлекает своим необычным и смелым дизайном. При создании немаловажную роль сыграла экологичность. Через разноцветное стекло проникают лучи солнца, наполняя дом бликами. В комнаты ведут дорожки из камня, по полу стелется растительный ковер.

Дом-раковина "Наутилус" / Фото vsyachyna

Glass Pavilion (США)

Стеклянный дом расположен в Калифорнии. Стильная и современная постройка с намеком на минимализм. Архитектор Стив Герман потратил 6 лет на его сощдание. Здесь предложены не только комнаты для жителей и гостей, но также вместительный гараж на 32 автомобиля.

Glass Pavilion / Фото magazindomov

Razor Residence (США)

Роскошный особняк в Калифорнии известный фанатам вселенной Marvel как резиденция Железного человека. Здесь были сняты основные моменты фильма. После грандиозного успеха кинокартины здание было продано за 117 миллионов долларов.

Razor Residence / Фото priceypads

"Гоу холм" (Великобритания)

Дом расположен в Уэльсе. Благодаря дизайну его называют "домом хоббита", но прямого отношения к съемкам фильма жилье не имеет.

Фотограф Саймон Дэйл построил его за 3000 фунтов стерлингов. Эко-дом независим от внешнего мира. В нем сохраняется комфортная температура благодаря природной теплоизоляции. Электричество генерируется с помощью солнечных батарей.

"Гоу холм" / Фото dekormyhome

"Дом Медузы" (Испания)

Особняк расположен в Марбелье. Трехэтажное бетонное сооружение общей площадью 650 квадратных метров привлекает прозрачным бассейном на крыше. Во время купания открывается вид на горы Сьерра-Бланка.

"Дом Медузы" / Фото livejournal

The Wall House (Сингапур)

Особняк расположен в Сингапуре. Его особенность состоит в необычном исполнении. Два независимых дома словно наложены друг на друга. В нижней части расположены жилые комнаты и столовые. В верхней – территория развлечений. Они соединены в одно целое огромным центральным двором с отверстием в потолке.

The Wall House / Фото newrodaecn

Резиденция Даниэля Лейна (США)

Стильный и современный особняк расположен в США на берегу Атлантического океана. Во время его строительства учтены климатические и ландшафтные особенности участка. Чтобы жильцы могли полюбоваться океаном, с одной стороны дома расположен бассейн и обустроена большая терраса.

Резиденция Даниэля Лейна / Фото magazindomov

"Дом-галерея" (Бразилия)

Роскошный особняк состоит из двух частей. Здесь предусмотрена жилая зона и художественная галерея владельца. На крыше последней обустроен бассейн, есть красивый парк. Общая площадь дома равна 966 квадратным метрам.

"Дом-галерея" / Фото magazindomov

Coastlands House (США)

Вилла в Калифорнии расположенная в одном из красивейших мест штата (Big Sur). При строительстве использованы стекло и камень. Благодаря огромным окнам в пол дом хорошо освещен. Из резиденции открывается прекрасный вид на Тихий океан.

Coastlands House / Фото maxsuharev

Villa Valentina (США)

Прекрасная по своей архитектуре резиденция, расположенная в Майами-Бич (Калифорния). Многоуровневая терраса, панорамные окна, большой бассейн – все предназначено для удивительного отдыха с видом на Атлантический океан.

Villa Valentina / Фото onduline

Jewel of Kahana (США)

Роскошная вилла, расположенная на Гавайях. Строительство резиденции площадью более 850 квадратных метров завершено в 2009 году. Для комфортного проживания предложено 7 просторных спален. В каждой из них предусмотрена отдельная ванная, напоминающая SPA.

Jewel of Kahana / Фото architecturendesign

Casa Finisterra (Мексика)

Прекрасная вилла, расположенная в Кабо. Особняк возведен на скале, а жителям открывается волшебный вид на океан. Полностью открытое пространство позволяет наслаждаться красотой окружающей природы в любое время.

Casa Finisterra / Фото architecturendesign

Ralston Avenue (США)

Резиденция в Калифорнии, спроектированная архитектором Charles Moore. Ее особенность состоит в огромном количестве террас и открытых зон для приготовления пищи. Жителям предложено 5 роскошных спален, во дворе обустроен бассейн.

Ralston Avenue / Фото interiorizm

"Уолстром-хаус" (США)

Уникальный деревянный дом в Калифорнии. Ассиметричное сооружение воплощает в себе принципы органической архитектуры. Только натуральные материалы и полное слияние с окружающей местностью.

"Уолстром-хаус" / Фото travelask

"Дом Флинстоунов" (США)

Почитатели мультсериала о жизни доисторической семьи будут в восторге от такого жилья. Оно возведено в Малибу. Интерьер и архитектура полностью имитируют пещеру, в которой жили люди во времена неолита.

"Дом Флинстоунов" / Фото adme

Fallingwater (США)

"Дом над водопадом" построен на юго-западе Пенсильвании. Он отлично вписан в ландшафт и ничуть не ухудшает местность. Сооружение размещено на выступающем скалистом участке. Несколько десятилетий в доме проживала семья Кауфман, после чего он стал музеем.

Fallingwater / Фото magazindomov

Тройной дом в стиле barnhouse (США)

Он расположен на мысе, и жителям открывается панорамный вид на Лос-Анджелес. При проектировании были использованы три островерхих здания, которые соединены между собой по лестнице. Из каждой части общего строения предусмотрен выход во внутренний дворик.

Тройной дом в стиле barnhouse / Фото magazindomov

Pirouette House (Индия)

Дом из кирпича с волнистыми стенами расположен в Индии. Концепция состоит в том, чтобы завернуть пространство "внутрь", обеспечив выход во дворик.

Pirouette House / Фото decor.design