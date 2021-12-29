Функциональность и эстетизм оценивали на базе целого комплекса требований. По словам судейской коллегии, проекты-победители отличаются рациональным подходом и оптимизмом по отношению к будущему.

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Номинация "Жилой дом"

Победитель: Дом Casa Ter, Каталония. Архитектура – студия Mesura



Проект Casa Ter, Каталония / Фото Dwell

Испанская архитектурная студия Mesura спроектировала загородный дом в сельской местности Каталонии для семьи из пяти человек, используя региональные традиции и кустарные методы строительства, а также местные материалы для создания экологически чистого жилья, гармонирующего с ландшафтом. Кроме пасторальной красоты, авторы вдохновлялись местным говором.

Выбор читателей: Дом-теплица от Маргит-Кристин Солибакке Клив, Норвегия



Дом-теплица от Маргит-Кристин Солибакке Клив/ Фото Dwell

Норвежская архитектор Маргит-Кристин Солибакке Клив построила дом в гуще елового леса. Она инкапсулировала его в гигантскую оранжерею. Оболочка из стекла позволяет выращивать внутри овощи, фрукты, виноград, цитрусовые и зелень круглый год.

Сам дом вдохновлен традиционными норвежскими сараями, выкрашенными в красный. Стойку такого же цвета Маргит использует для мытья и подготовки овощей, а мини-теплицу внутри дома – для укрытия молодых саженцев в холодное время года.

Номинация "Реновации"

Победитель и выбор читателей: проект Loom House, Вашингтон. Архитектура – ​​Miller Hull Partnership



Проект Loom House, Вашингтон. Архитектура – Miller Hull Partnership / Фото Dwell

Дом на острове Бейнбридж в Вашингтоне был отмечен комиссией как удачный пример интеграции природного ландшафта в дизайн, созданный человеком.

Второе место: резиденция Casa Keçe, Париж. Дизайн – Аликс и Онур Кече



Резиденция Casa Keçe, Париж / Фото Dwell

Семейная резиденция Casa Keçe в Париже – это реставрированная резиденция 1892 года, расположенная в заповеднике Вексен. Главной деталью, выделившей проект из числа конкурентов, стал цветной бетон.

Номинация "Модульные дома"

Победитель: жилой дом Quonset, Детройт, штат Мичиган. Дизайн и архитектура – Undecorated и Studio Detroit



Дом Quonset в Детройте / Фото Dwell

В новом доме Quonset, появившемся в одном из районов Детройта, расположены 6 квартир и 2 рабочих помещения. Все они окружены тщательно продуманной "зеленой" зоной. Собрано здание из стальных модулей, производимых компанией SteelMaster.

Судьи конкурса оценили оригинальный и недорогой способ создания жилого пространства для нескольких семей.

Второе место: резиденция Casa Mirador, Эквадор. Архитектура – RAMA estudio



Архитектурная студия RAMA собрала дом из стекла / Фото JAG Studio

С началом пандемии эквадорская семья, постоянно разъезжавшая по миру с двумя маленькими дочками, решила обосноваться в спокойном месте. Им стал склон холма с сосновым лесом, в окрестностях небольшого сельскохозяйственного поселения в высокогорье Кито. Архитекторы из RAMA estudio собрали для заказчиков дом из стекла и стальных балок, что позволило изолироваться, не засоряя при этом ландшафт.

Выбор читателей: дом C-Home вблизи Гудзона, Нью-Йорк. Дизайн – студия LOT-EK



Частный жилой дом из морских контейнеров / Фото Dwell

Чтобы построить это двухэтажное здание для семьи с детьми, архитектуры студии LOT-EK, специализирующихся на изготовлении нестандартных зданий, использовали 6 модулей из кортеновской стали. Особенно эффектно в новостройке смотрится диагональное остекление.

Номинация "Небольшие помещения"

Победитель: дом Jesse's House, Остин, штат Техас. Архитектура и дизайн – Jobe Corral Architects



Дом Jesse's House, Остин, штат Техас / Фото Dwell

В Восточном Остине есть особый поселок – Community First! Village, в котором строят дома для малоимущих слоев населения. И в этом году благодаря номинации "Небольшие помещения" об этом поселении узнало значительно больше людей.

Дело в том, что победу одержал дом местного жителя Джесси Брауна, который 30 лет до этого не имел собственной крыши над головой. Жюри конкурса решило поддержать инициативу поселка, которое "не только повышает качество жизни, но и обеспечивает важное пространство для социализации".

Второе место: дом Seroro House, Сеул, Корея. Архитектура – Smaller Architects



"Вертикальный" дом в самом центре Сеула / Фото Byun Jongseok

Минвук Чой из компании Smaller Architects построил дом в центре Сеула – месте, где зафиксированы одни из самых высоких цен на землю. Крохотный участок, на котором сейчас расположен дом-башня, едва продался, поскольку никто не представлял, что с ним делать и как использовать в дальнейшем. К счастью, архитектор нашел решение и даже получил награду Dwell.

Выбор читателей: домик в Скалистых горах, Альберта, Канада. Архитектура – Натали и Грег Купфер



Крохотная хижина в горах Альберты / Фото Grant Harder

Читатели Dwell отдали свои голоса за этот крохотный домик в канадских горах. По мнению большинства из них, оно мило и экономично.

Номинация "Сады"

Победитель: дом Mit Chit House, Бангкок. Архитектура – Looklen Architects



Семейная резиденция Mit Chit House/ Фото Varp Studio

В этой семейной резиденции в Бангкоке 4 дворика с деревьями, из-за чего возникает ощущение, что двухуровневые интерьеры здесь "прорастают" между ветвями. Из-за эффекта присутствия в саду, жюри присудило проекту победу в номинации.

Второе место: здание Chiapas 168 в четырех квартирах, Мехико. Дизайн – Vertebral



Апартаменты в Chiapas 168, Мехико / Фото Onnis Luque

Дом на четыре квартиры в Мехико спроектирован таким образом, чтобы обеспечить всем жителям свободный доступ на зеленые террасы.

Номинация "Кухни"

Победитель и выбор читателей: кухня в доме Round House, Лос-Альтос-Хиллз, Калифорния. Дизайн – Feldman Architecture



Футуристическая круглая кухня в стиле 60-х / Фото Adam Rouse

Второе место: кухня в доме в Мельбурне, Австралия. Автор проекта – дизайнер Ким Кнайп



Кухня ручной работы из переработанной древесины / Фото Lisa Cohen