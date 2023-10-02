Пять самых популярных стилей в дизайне интерьера, которые вы должны знать

Одной из главных задач при ремонте или обновлении жилья является выбрать стиль дизайна. Их существует так много, что бывает сложно со всем этим разобраться. Если хотите облегчить себе "мучения выбора", обращайте внимание на самые популярные.

Изучая стили дизайна, вы формируете свой взгляд на будущий вид своего дома. Это поможет вам создать идеальное пространство для себя, ведь так вы поймете, что вам нравится, а что нет. Какие стили сейчас самые популярные – узнайте в материале Недвижимости 24.

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Минимализм

Стиль, о котором слышали и слышат все. Для кого-то он холоден и непривлекателен, а кто-то считает его мягким и теплым. Лозунг минимализма скрывается в его названии – всего по минимуму. Это касается и мебели и декора, которого иногда почти нет.

Главные признаки:

минимальное количество цветов;

небольшая мебель, которая обычно многофункциональна;

малое количество декоративных деталей;

геометризм в мебели: круг, прямоугольник, прямая, может быть мягкий изгиб.

Зона отдыха в минималистском стиле / Фото Emily J Followill

Скандинавский

Если бы вы зашли в дом шведа, финна, норвежца или датчанка, то сразу почувствовали бы комфорт. Скандинавский регион известен своим тонким, но уютным подходом к дизайну интерьера.

Подобно минимализму, все в скандинавском доме имеет свое предназначение, но там меньше сдержанности. Это дизайн, где царят природные цвета и материалы, нежные края, яркие белые тона. Интерьер сочетает полезность, красоту и тепло.

Основные черты:

светлое дерево и натуральные материалы;

нейтральные серые, бежевые и кремовые цвета;

много текстиля;

мягкие края.

Кухня в скандинавском стиле / Фото Decorilla

Джапанди

Этот стиль сочетает в себе две культурные эстетики: японскую и скандинавскую. Если коротко, то джапанди – это о любви к природе и простоте. Дизайнеры оживляют этот образ с помощью природных оттенков и органических материалов, таких как дерево, лен и бумага. В общем, эстетика джапанди "говорит" о сдержанной и упрощенной атмосфере: чем меньше, тем лучше.

Главные признаки:

насыщенная древесина разных тонов;

органические формы;

скромный декор;

спокойные тона (бледно-серый, кремово-белый, карамельный и т.п.).

Гостиная в стиле джапанди / Фото Gentl & Hyers

Традиционный

Традиционный дизайн интерьера опирается на традиции и историю. Он возник в конце 18-го и начале 19-го века и происходит от классического европейского стиля, который можно увидеть в старинных фильмах. Для традиционного стиля очень важен декор: богатая мебель из красного дерева, старосветское стекло и керамические детали, роскошные люстры и портьеры.

Основные черты:

вневременный декор, возвращающий нас в прошлое;

антикварная мебель;

нейтральные цветовые гаммы с акцентами ярких и драгоценных тонов;

обшивка стен и лепнина.

Гостиная в традиционном стиле / Фото Decorilla

Индустриальный

Индустриальный стиль – это создание промышленного дизайна в обычном здании. Он возник тогда, когда люди обустраивали жилье в здании старого завода или фабрики. Обычно тогда они покидали обнаженные кирпичные стены или нескрытые трубы. Ведь в то время думали только о том, чтобы обустроить свой уголок.

Впоследствии такой непреднамеренный дизайн стал отдельным стилем. Высокие потолки, большие удобные диваны и грандиозное искусство часто смягчают резкость индустриального дизайна. Это можно назвать сочетанием несочетаемого.

Главные признаки:

оголенная сталь, кирпич и бетон;

жесткие края;

большие диваны и столы;

металлические акценты и освещение.

Жилая зона в индустриальном стиле / Фото Decorilla

Мир дизайнов очень интересен, правда? Попробуйте проверить, сколько стилей вам удалось запомнить.