Запомните их: две самые распространенные ошибки перед ремонтом, которые нельзя допускать

Чтобы успешно начать ремонт в квартире или доме, необходимо знать, какие самые распространенные ошибки допускают владельцы. Понимание того, что может произойти, поможет не попасть в те самые ловушки.

Ремонт требует тщательно продуманных и правильных шагов, даже если вы делаете одну комнату. Чтобы получить желаемый результат в пределах бюджета, избегайте этих двух самых распространенных ошибок.

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Занижение возможных расходов

Очень важно рассчитать бюджет и выделить дополнительную сумму на незапланированные расходы.

Одной из самых распространенных ошибок является нереалистичное установление бюджета, что приводит к перерасходам и, как следствие, вызывает стресс,

– говорит нью-йоркский дизайнер интерьера Артем Краповинский.

Из-за занижения реальной цифры владельцы часто не завершают начатый проект, потому что у них просто заканчиваются средства. Эксперты говорят, что в плане расходов всегда надо "готовиться к худшему", чтобы иметь возможность покрыть все расходы.

Выбор непрофессиональных подрядчиков

Найдите время, чтобы встретиться с несколькими подрядчиками и поставить им правильные вопросы, прежде чем нанять.

"Ошибка, которую допускают вместе с бюджетной, заключается в том, что владельцы домов нанимают для работы первого подрядчика, которого встретят", – говорит лицензированный риэлтор из Флориды Омер Райнер.

Этот подрядчик может сказать, что сделает все и уложится в определенный бюджет, но часто это не так. Поговорите по крайней мере с тремя подрядчиками, найдите отзывы о них от предыдущих клиентов и убедитесь, что они имеют опыт именно в том типе ремонта и дизайне, что вам нужно.