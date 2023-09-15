В каких регионах Украины самые высокие цены на аренду однокомнатной квартиры

С начала полномасштабного вторжения дороже всего снимать квартиру было в Закарпатской области. По состоянию на август 2023 года ситуация не изменилась – Закарпатье в дальнейшем возглавляет список.

Арендовать однокомнатную квартиру в Закарпатской области. 12 788 гривен. По сравнению с декабрем 2022 года стоимость выросла примерно на 4 тысячи гривен. Об этом известно из данных Государственной службы статистики.

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Стоимость аренды однокомнатной квартиры по Украине

Средняя цена за месячную аренду по Украине в августе 2023 года составила 6420 гривен. С начала нового года стоимость выросла на 12,7% при общей инфляции в Украине на уровне 2,5%.

После Закарпатской области, где арендная цена повысилась на 46,9%, следующей "самой дорогой" является Львовская. С начала года стоимость выросла на 9,9% – до 12 067 гривен. Третье место в списке Киев. Аренда в столице подорожала на 9,2% – до 8 338 гривен.

В целом самые высокие цены на аренду в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие – в прифронтовых Херсонской (2 960 гривен), Сумской (3 008 гривен) и Запорожской (3 315 гривен) областях.



Цены на аренду однокомнатной квартиры по Украине / Данные Госстата

Кстати, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год выросла на 32,7%. По результатам статистики лидирует Львовская область, где стоимость выросла в 2,1 раза до 10 977 гривен.