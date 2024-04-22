В США согласовали строительство самого высокого небоскреба в стране: фото потрясающего проекта

В США одобрили запрос на получение разрешения на увеличение высоты небоскреба, который возведут в Оклахома-Сити. Теперь он имеет все шансы стать самым высоким в США.

Над проектом небоскреба под названием Legends Tower работает архитектурная студия AO и девелопер Matteson Capital. Именно разработчики предложили построить башню выше, чем планировалось изначально, и местная комиссия согласовала это.

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Новая высота – 581 метр

Сначала в Оклахома-Сити планировали построить небоскреб высотой 533 метра. Однако теперь запланированная высота составляет 581 метр, которая станет рекордной в США.

. По состоянию на сейчас самым высоким небоскребом в стране является One World Trade Center (Нью-Йорк) высотой 541 метр.

Проект самого большого небоскреба в США / Фото Dezeen

"От имени AO мы очень рады, что Комиссия по планированию Оклахома-Сити единогласно одобрила запрос на неограниченную высоту и предоставила команде разработчиков возможность вести переговоры по комплексной программе", – сказал один из лидеров архитектурной студии AO Роб Будетти.

Небоскреб станет частью застройки под названием Boardwalk at Bricktown в центре города. В комплекс будут входить еще три башни высотой в 105 метров.

Рядом построят три башни / Фото Dezeen

"После завершения строительства набережная в Бриктауне, несомненно, принесет городу признание, на которое он заслуживает, установив новый стандарт городских инноваций и архитектурного совершенства", – добавил Будетти.

В небоскребе обустроят торговые и развлекательные помещения, а в башнях – роскошные резиденции и отель.