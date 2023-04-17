75 миллионов долларов: где расположено самое дорогое имение штата Вашингтон

Самое дорогое поместье в штате Вашингтон вышло на рынок за колоссальные 75 миллионов долларов. Оно расположено на архиерелаге Сан-Хуан.

Древнее имение расположено на площади 87 акров. Оттуда открываются невероятные виды на море Селиш и гору Бейкер.

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Роскошная недвижимость за 75 миллионов долларов

Имение построили по заказу. Оно состоит из пяти различных помещений, каждая из которых имеет собственный гостевой коттедж, спортивные площадки, домик с открытой кухней и поле для гольфа.

Это семейный комплекс со средним размером каждого дома около 370 метров квадратных футов. Они делят общую территорию, которая включает в себя два бассейна, теннисный корт, площадку для гриль-бола и четыре пруда,

– говорит агент по листингу Тере Фостер.

Пять квартир со ставками / Фото Realtor

Главное здание для семейных встреч вмещает четыре спальни; полевой дом имеет также четыре спальни; в пляжном доме и доме смотрителя – по три спальни. Также рядом есть здание с игровой комнатой и помещением для хранения.

Гостиная с панорамными окнами / Фото Realtor

Нынешние владельцы использовали имение как вторичное жилье, но новые владельцы могут здесь жить постоянно.

Черно-белая кухня с деревянными элементами / Фото Realtor

"Остров Сан-Хуан – это сказочное место. До него можно добраться самолетом, лодкой или паромом. Это близко к Канаде, здесь меньше дождей и больше солнца, чем в Сиэтле. Население острова составляет всего около 6000 человек. Есть рестораны, кинотеатр и продуктовый магазин. Это не на берегу океана, здесь безопасно", – рассказывает Фостер.