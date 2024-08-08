Самый дорогой дом в штате: сколько стоит этот роскошный особняк в Огайо
Источник:Realtor
В поселке Хантинг-Вэлли продают мегаособняк площадью 1920 квадратных метров. Его стоимость настолько высока, что может установить новый рекорд в штате Огайо.
Недвижимость появилась на рынке за колоссальных 19,9 миллиона долларов. Согласно объявлению, дом продают вместе с "человеческой пещерой, глубоким бассейном и тремя гаражами со стоянкой на 20 авто.
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Особняк может стать самым дорогим в штате Огайо
Роскошная недвижимость расположена в волшебной сельской местности, неподалеку от реки Чагрин. Нынешние владельцы приобрели ее в 2018 году и уже успели инвестировать в особняк около 20 миллионов долларов.
На первом этаже дома есть современный тренажерный зал, сауна и зону развлечений с баром, бильярдным столом, сценой и винной комнатой. На втором этаже дома обустроены пять спален с отдельными ванными комнатами, а также кинотеатр.
Интерьер выполнен по авторскому дизайн-проекту. Среди особых деталей здесь мраморный пол и столовая с мозаичной росписью в виде павлина.
Бассейн расположен во дворе, также там есть площадка для игр и оранжерея. "Человеческая пещера" расположена над гаражом. Там же есть еще один бар и даже парикмахерская.
Среди внешних преимуществ – подъездная дорога с подогревом. То есть новым хозяевам не нужно будет беспокоиться об очистке от снега зимой.