Элитный дом расположен на улице Нагорных. Его построили по авторскому проекту и сдали в эксплуатацию в 2008 году. Стоимость жилья составляет 1,47 миллиона долларов, что в гривнах будет около 56 миллионов. Сейчас это самый дорогой дом на рынке Львова, сообщает 24 Канал, проанализировав объявления на платформе OLX.

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Как выглядит самый дорогой дом во Львове

Жилье площадью 290 квадратных метров вмещает главную спальню с гардеробом и ванной комнатой, две дополнительные спальни с санузлами, гостиную и кухню. Автор объявления пишет, что в дизайне использованы только качественные и дорогие материалы иностранных производителей. Однако сам чем-то особенным интерьер не отличается.

В основных комнатах установлен теплый пол; среди других технических особенностей – система охранно-пожарной сигнализации и телевидения, автоматическая система сумеречного освещения и полива на улице.

Современный интерьер дома / Фото OLX

В собственности принадлежит озелененный участок площадью 12 соток. На улице владельцы обустроили крытую зону барбекю и открытую террасу.

Какие цены на квартиры во Львовской области

В течение января стоимость жилья на Львовщине в основном выросла. Средняя цена за квадрат в новостройках составляет 40 526 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат), а это +2,3% за месяц.

На вторичном рынке однокомнатная квартира стоит примерно 66 400 долларов. За январь стоимость снизилась на 0,37%, то есть фактически не изменилась. Далее цены распределились так: двухкомнатная – 91 165 долларов (+2,25%), трехкомнатная – 112 638 долларов (+0,64%), четырехкомнатная – 168 248 (+1,59%).