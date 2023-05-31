Официально самый красивый цвет: дизайнеры интерьера назвали тон, в который стоит красить комнату
Источник:Homes & Gardens
Цвет комнаты обычно является субъективным выбором и должен основываться на личных предпочтениях. Однако есть один тон, который эксперты считают самым красивым для любого дома.
Сейчас все популярнее становятся универсальные и успокаивающие оттенки ярких цветов. Один из них стал излюбленным среди экспертов.
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Какой красивый цвет для комнаты
Эксперты заявили, что землисто-розовый – один из самых красивых цветов для комнаты. Розовый в темных и бледных оттенках выглядит изысканно и стильно. Все остальные пастельные оттенки не обладают таким эффектом.
"Землисто-розовые цвета всегда подходят для каждой комнаты в доме, добавляя тепла, когда это необходимо в плохо освещенных помещениях. Он подойдет для окрашивания стен ванной комнаты. Также это хороший оттенок для мебели на кухне", – объясняет эксперт Патрик О'Доннелл.
Все землистые розовые оттенки и пудровые оттенки могут легко создать мягкую и нежную схему. Это также прекрасный выбор для спальни – они помогут вам заснуть.
"Розовый – самый красивый цвет, потому что он воспринимается как новый нейтральный. Он может буквально сочетаться с любым другим цветом: с зеленым, синим, красным и оттенками натурального дерева", – отмечают дизайнеры интерьера.
Он действительно приветлив и привлекателен и хорошо смотрится в гостиной, спальне или коридоре. Это очень универсальный цвет.