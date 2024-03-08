Как коробка для торта: на рынке появился "самый маленький дом Великобритании"

В приморском городе Престатин, что в Уэльсе, продают очень крошечное жилье, зажатое между двумя другими домами. Поэтому его назвали самым маленьким в Британии и даже сравнили с коробкой для торта.

Если посмотреть на фото, то складывается впечатление, будто дом раньше был частью соседнего здания, но его просто назвали отдельным жильем. Стоимость "самого маленького дома Британии" составляет 111 тысяч фунтов.

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"Такой большой, как коробка для торта"

Домик встроили на месте, где когда-то существовал или подъездной путь или гараж. Он очень узкий – имеет ширину всего 2,5 метра. Жилье выглядит так, как будто его решили зажать соседи.

На фото видно, что в доме есть длинная узкая кухня в стиле камбуза, а рядом – зона веранды. Также владельцы обустроили гостиную с одним узким окном, за которой идет ванная комната и задняя спальня. С последней комнаты можно попасть на заднюю веранду и внутренний дворик.

Дом является узким и длинным / Фото Rightmove

В объявлении отмечают: "Жилье оснащено газовым центральным отоплением. Интерьер этого ухоженного помещения состоит из просторной гостиной, оборудованной кухни, одной спальни с двуспальной кроватью и ванной комнаты. Снаружи есть частный дворик для летних вечеров и место для парковки".

Пользователи сетей были в основном шокированы, когда увидели объявление о продаже этого дома. Один из пользователей пошутил, что жилье "такое большое, как коробка для торта". Другой добавил, что "мне пришлось смотреть на дом минимум три раза, чтобы понять, что это на самом деле жилье".