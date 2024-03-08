Якщо подивитися на фото, то складається враження, ніби будинок раніше був частиною сусідньої будівлі, але його просто назвали окремим житлом. Вартість "найменшого будинку Британії" становить 111 тисяч фунтів.

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"Такий великий, як коробка для торта"

Будиночок вбудували на місці, де колись існував або під'їзний шлях або гараж. Він дуже вузький – має ширину всього 2,5 метра. Житло виглядає так, наче його вирішили затиснути сусіди.

На фото видно, що в будинку є довга вузька кухня в стилі камбуза, а поруч – зона веранди. Також власники облаштували вітальню з одним вузьким вікном, за якою йде ванна кімната та задня спальня. З останньої кімнати можна потрапити на задню веранду та внутрішній дворик.

Будинок є вузьким і довгим / Фото Rightmove

В оголошенні зазначають: "Житло оснащене газовим центральним опаленням. Інтер'єр цього доглянутого помешкання складається з просторої вітальні, обладнаної кухні, однієї спальні з двоспальним ліжком та ванної кімнати. Зовні є приватний дворик для літніх вечорів та місце для паркування".

Користувачі мереж були здебільшого шоковані, коли побачили оголошення про продаж цього будинку. Один із користувачів пожартував, що житло "таке велике, як коробка для торта". Інший додав, що "мені довелося дивитися на будинок щонайменше три рази, щоб зрозуміти, що це насправді житло".