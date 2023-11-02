В Британии продают волшебный коттедж за 30 тысяч фунтов: почему он так дешев

Милый коттедж в стиле пастушьей хижины в Гарлехе, Уэльсе, продают всего за 30 тысяч фунтов. Однако очаровательный он только снаружи.

Причудливый коттедж действительно нуждается в капитальном ремонте и много вложений. Однако агенты по недвижимости описывают его как "возможность, которая встречается раз в жизни".

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"Самый маленький коттедж в Британии"

С места, где расположен коттедж, открывается вид на знаменитую средневековую башню города, залив Кардиган, замок Гарлек и горный хребет Сноудон. Так что локация действительно очень привлекательна.

Агенты по продажам говорят, что это "причудливая, компактная жемчужина и отличная возможность проявить творчество из чистого полотна". То есть они представляют идею реконструировать коттедж. По словам агентов, домик имеет потенциал стать "уникальным местом для отдыха в стиле "пастушьего дома", "самым необычным маленьким рабочим местом" или просто "домом, где можно будет отдохнуть от повседневной жизни".

Домик в полуразрушенном состоянии / Фото Tom Parry, SWNS

В последний раз коттедж обновляли в 1990-х годах. Именно поэтому здесь над чем поработать, например, большая часть второго этажа развалилась вместе с внутренними стенами.

Интересно, что коттедж совсем крохотный. Поэтому его даже назвали "самым маленьким в Британии. Каменный дом имеет следующие размеры: 4,5 метра на 3,3 метра, а высота – 5 метров.