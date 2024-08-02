Вы будете поражены: где расположен один из самых отдаленных отелей в мире

Самый отдаленный в мире отель называется Margherita Hut. Он расположен на итальянской горе Пунта Гнифетти, на высоте более 4,5 километра.

Остановиться в отеле сможет не каждый, ведь к нему следует преодолеть тяжелую дорогу – крутые и ледяные пути. Поход на гору занимает пять часов.

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Дорога к отелю очень сложная

В отель доберутся только отважные исследователи в отличной физической форме. Это отдаленное место, названо в честь королевы Маргариты Савойской, которая взошла на эту вершину в 1893 году.

Путешествие в основном начинают в живописных итальянских городках Аланья-Вальсезия или Грессоней. На этих стартовых точек альпинисты часто ночуют, чтобы привыкнуть к климату, прежде чем начать авантюру.

Пути, ведущие к отелю, в частности маршруты по леднику Гнифетти и леднику Лис, очень сложные и требуют технических навыков. Альпинисты обязательно должны иметь специальное снаряжение: скобы, веревки и ледорубы.



Вид из самого отдаленного отеля в мире / Фото Yes Theory

До 100 фунтов за ночь

Из окон отеля открываются просто невероятные пейзажи, от которых перехватывает дыхание. Стоимость одной ночи составляет менее 100 фунтов стерлингов за человека.

В отеле могут разместиться до 70 гостей. В общих спальных комнатах есть базовые постельные комплекты, но владельцы рекомендуют брать с собой спальный мешок, чтобы было теплее.

Также в отеле есть столовая, где предлагают сытную еду. А лучшим блюдом называют пиццу.

Работники отеля имеют смены по 10 – 14 дней подряд, а отдыхают от работы только несколько дней. Каждый раз они преодолевают сложный путь вверх, но иногда их доставляют вертолеты.

Margherita Hut – это не просто отель, но и научно-исследовательская станция, оснащенной приборами для мониторинга высотных экологических и атмосферных условий.