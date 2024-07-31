Goldin Finance 117 – это тот самый China 117 Tower. Его начали строить в 2008-м, но уже через два года работы остановили.

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Небоскреб сразу назвали плохой идеей

Здание пытались достроить – в 2011 году работы возобновили. Тогда их планировали завершить в 2018 – 2019 году. Однако к сентябрю 2015 года строительство было снова прекратили и с тех пор не возобновляли.

На тот момент небоскреб был пятым по высоте зданием в мире. А теперь это самая высокая заброшенная недвижимость в мире.

В Goldin Finance 117 должно было быть 128 надземных этажей, из которых 117 хотели выделить на отель и коммерческие помещения. Остальные 11 этажей должны были занимать механические и эксплуатационные службы.

Самый высокий небоскреб в мире, который не достроили / Фото Goldin Properties Holdings

Небоскреб мог стать уникальным, ведь, по плану, даже самые высокие этажи должны были быть пригодными.

Некоторые эксперты говорят, что на самом деле разработка такого проекта была сразу плохой идеей. Ведь в Тяньцзине, второразрядном городе, он просто не вызвал интереса у элиты.

По мнению экспертов, это поучительный пример для других застройщиков и даже для правительства Китая. После неудачного проекта власти издали указ о значительном ограничении масштабов и количества небоскребов, которые будут возводить в стране.