Какой оттенок доминирует в дизайнах интерьера в 2024 году: вы будете в восторге
Источник:Homes & Gardens
В начале 2024 года появился один цвет, который начинает приобретать все большую популярность. А точнее, это особый оттенок зеленого, который создает непринужденную атмосферу и ассоциируется с природой.
Зеленый хорошо известен как наиболее успокаивающий из цветов благодаря сильной связи с природой. Его часто используют, чтобы создать ощущение уюта в доме. Узнайте, какой новый оттенок зеленого стал самым популярным среди большого количества цветов в дизайне в начале года.
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Новый оттенок зеленого, который стал очень популярным
Этот оттенок называется "зеленый лес". Он отличается от других лесных оттенков тем, что значительно темнее и насыщеннее. Зеленый лес такой популярный из-за того, что он универсальный. Этот оттенок будет уместным как в современном, так и в традиционном интерьере.
Для меня зеленый лес – это не просто цвет; это инструмент для превращения пространства в зону покоя, комфорта и вдохновения. Лесно-зеленый имеет особую глубину, но в то же время не является слишком грубым,
– говорит американский дизайнер интерьера Николь Мизрахи.
Дизайнеры говорят, что сейчас очень часто используют зеленый лес, поскольку он несколько темнее и капризнее, чем другие тона. Это может внести в пространство немного живости без использования ярких тонов.
Как использовать зеленый лес в дизайне интерьера? Его часто выбирают для покраски стен – и это первая идея. Также на рынке сейчас появляется много мебели этого оттенка. Роскошным акцентом для гостиной станет бархатный диван в лесно-зеленом цвете.
Кроме того, добавить этот оттенок в интерьер можно с помощью декора или даже комнатных растений.