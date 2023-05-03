Самый приветливый город в Британии: узнайте, где живут дружелюбные соседи
Источник:The Sun
На Британских островах провели исследование, в ходе которого определили самый дружеский город. Мол, здесь все со всеми знакомые, приветливые и дружелюбные.
Жители самого приветливого города Великобритании хвастаются тем, что все они знают своих соседей и часто останавливаются посреди улицы, чтобы пообщаться. Речь идет об жителях Эннискиллена в Северной Ирландии.
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Эннискиллен признали самым радушным городом
Эннискиллен является крупнейшим городом округа, но здесь проживает всего 14 тысяч человек. Он особенный из-за своих живописных пейзажей, огромных озер и природной красоты.
Местные говорят, что это идеальное место, чтобы "побыть один на один с природой в сельской местности, укрепить свое психическое здоровье и почувствовать теплое гостеприимство".
Эннискиллен в Северной Ирландии / Фото Alamy
Даже в дождливый день можно увидеть людей, догоняющих друг друга, чтобы поинтересоваться, как у кого дела.
Жители признаются, что они нигде больше не хотели бы жить. Доброжелательность людей их восхищает.
Киркволл на Оркнейских островах, Шотландия, также попал в "дружественный список". Один проживающий в этом районе таксист рассказал, что оставил телефон, кошелек и ключи от машины на сидении незамкнутой машины. Через четыре дня он нашел его на том же месте.