Самый приветливый город в Британии: узнайте, где живут дружелюбные соседи

На Британских островах провели исследование, в ходе которого определили самый дружеский город. Мол, здесь все со всеми знакомые, приветливые и дружелюбные.

Жители самого приветливого города Великобритании хвастаются тем, что все они знают своих соседей и часто останавливаются посреди улицы, чтобы пообщаться. Речь идет об жителях Эннискиллена в Северной Ирландии.

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Эннискиллен признали самым радушным городом

Эннискиллен является крупнейшим городом округа, но здесь проживает всего 14 тысяч человек. Он особенный из-за своих живописных пейзажей, огромных озер и природной красоты.

Местные говорят, что это идеальное место, чтобы "побыть один на один с природой в сельской местности, укрепить свое психическое здоровье и почувствовать теплое гостеприимство".



Эннискиллен в Северной Ирландии / Фото Alamy

Даже в дождливый день можно увидеть людей, догоняющих друг друга, чтобы поинтересоваться, как у кого дела.

Жители признаются, что они нигде больше не хотели бы жить. Доброжелательность людей их восхищает.

Киркволл на Оркнейских островах, Шотландия, также попал в "дружественный список". Один проживающий в этом районе таксист рассказал, что оставил телефон, кошелек и ключи от машины на сидении незамкнутой машины. Через четыре дня он нашел его на том же месте.



Киркволл на Оркнейских островах / Фото Alamy