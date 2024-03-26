В Японии построили самый высокий небоскреб: фото потрясающего здания

В Токио завершили строительство самого высокого небоскреба в Японии. Это башня под названием Mori JP Tower, которая является частью комплекса Azabudai Hills.

Башня, облицованная стеклом, имеет высоту 330 метров. Она превзошла 300-метровый Abeno Harukas в Осаке, установив новый рекорд.

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Как выглядит самый высокий небоскреб Японии

Башня расположена в токийском районе Минато. Ее спроектировала американская студия совместно с японским застройщиком Mori Building.

Задачей проекта было создать в Токио новый центр с доступным зеленым общественным пространством. В его состав входят еще два небоскреба и ряд зданий с волнистыми зелеными крышами.

Небоскреб является частью другого здания / Фото Dezeen

Здание имеет изогнутый фасад, который сужается к земле и к вершине. Он украшен лепестковой короной, напоминающей цветы лотоса.

"Наши здания всегда делают две важные вещи: они определенным образом достигают земли и определенным образом достигают неба", – сказал соучредитель Pelli Clarke & Partners Фред Кларк.

Верхняя часть башни / Фото Dezeen

По словам партнера студии, башня Mori JP Tower имеет большое структурное ядро и плиту перекрытия. Это характерные детали небоскребов в Японии, что делают ее шире. В США, например в Лондоне и Нью-Йорке, здания в основном тонкие.