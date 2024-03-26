Башта, що облицьована склом, має висоту 330 метрів. Вона перевершила 300-метровий Abeno Harukas в Осаці, встановивши новий рекорд.

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Який вигляд має найвищий хмарочос Японії

Башта розташована в токійському районі Мінато. Її спроєктувала американська студія спільно з японським забудовником Mori Building.

Завданням проєкту було створити в Токіо новий центр із доступним зеленим громадським простором. До його складу входять ще два хмарочоси та низка будівель з хвилястими зеленими дахами.

Хмарочос є частиною іншої будівлі / Фото Dezeen

Будівля має вигнутий фасад, який звужується до землі та до вершини. Він прикрашений пелюстковою короною, що нагадує квіти лотоса.

"Наші будівлі завжди роблять дві важливі речі: вони певним чином досягають землі та певним чином досягають неба", – сказав співзасновник Pelli Clarke & Partners Фред Кларк.

Верхня частина башти / Фото Dezeen

За словами партнера студії, вежа Mori JP Tower має велике структурне ядро та плиту перекриття. Це характерні деталі хмарочосів у Японії, що роблять її ширшими. У США, наприклад у Лондоні та Нью-Йорку, будівлі здебільшого тонкі.