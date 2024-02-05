В Британии построят самый высокий небоскреб: появились потрясающие фото проекта

Архитектурная студия Eric Parry Architects изменила проект небоскреба под названием One Undershaft в Лондоне. Его высота будет больше, а затем здание станет самым высоким в Британии.

Высота здания будет увеличена с 304,94 до 309,6 метра. Хотя разница не является существенной, но она дает возможность получить статус самого высокого небоскреба в стране вместе с небоскребом The Shard 2013 года.

Обратите внимание Названы лучшие строительные компании Львова: КН РИЭЛ – среди лидеров

Каким будет новый небоскреб One Undershaft

По новому проекту, небоскреб будет выше на один этаж, а общее количество составит 74 этажа. Вместе с увеличением высоты обновили и дизайн здания. Его форма стала ступенчатой, добавились две открытые террасы с растениями, а с внешних фасадов убрали характерную поперечную арматуру. Также при входе решили добавить консольный навес.



Передний дизайн здания / Фото Dezeen

По словам разработчиков, изменения в проект внесли для того, чтобы адаптироваться "к рынкам и требованиям пользователей в период после пандемии".

В здании планируют разместить офисы на площади 160 000 квадратных метров, а также ресторан и культурные помещения на 10 этаже. На вершине здания будет двухэтажная смотровая галерея с 360-градусным видом на город и образовательные галереи.

Небоскреб будет иметь 74 этажа / Фото Dezeen

Основатель архитектурной студии Eric Parry Architects Эрик Перри заявил, что эта перепланировка позволит сделать дом более экологичным, а террасы будут способствовать озеленению города.

Стоит отметить, что высота небоскреба 309,6 метра является максимально допустимой в центре Лондона. Она определена Управлением гражданской авиации Великобритании.

Небоскреб "вертикальная деревня" в Албании

Весной этого года начнут строительство уникального небоскреба в Тиране, который неофициально назвали "вертикальной деревней". Он будет состоять из 13 кубов, которые будут расположены в шахматном порядке.

Некоторые кубы будут иметь решетчатые фасады с типичными оконными проемами, а другие – выпяченные блоки и округлые элементы. Самый высокий куб будет иметь угловые балконы, которые будут поддерживать колонны. Высота небоскреба будет 140 метров.