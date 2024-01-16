Проект небоскреба представила португальская студия OODA, назвавшая его "уникальной вертикальной деревней". В столице Албании небоскреб будет жилым комплексом под названием Hora Vertikale.

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Шахматный небоскреб в Тиране должен быть увлекательным

Строить небоскреб высотой 140 метров начнут весной 2024 года. Студия OODA разработала 13 кубов в семи вариациях для здания, каждый из которых размером 22,5 метра на 22,5 метра и высотой в семь этажей. Это типичная высота построек в Тиране.

Основу небоскреба составят три ряда из трех кубов. Некоторые из них расставят слегка повернутыми, чтобы образовать узкие промежутки. Еще два куба планируют расположить сверху.

Проект жилого небоскреба Hora Vertikale / Фото Dezeen

У некоторых кубов будут решетчатые фасады с типичными оконными проемами, а другие – выпяченные блоки и округлые элементы. Самый высокий куб будет иметь угловые балконы, которые будут поддерживать колонны.

Каждый куб олицетворяет уникальную концепцию, связанную с искусством, а также вдохновленный местным колоритом. Результатом станет здание, которое произведет незабываемое впечатление как на туристов, так и на местных жителей.

– заявили в студии OODA.

OODA убеждает, что небоскрёб построят из албанских материалов, чтобы "уменьшить углеродный след и поддержать местный бизнес".