В Бразилии построят самый высокий в мире многоквартирный дом: цифры поражают

В городе Балнеарио-Камбориу одобрили планы строительства самого высокого жилого здания в мире. Его высота превысит 500 метров.

В мире строят много сверхвысоких зданий, но там, кроме жилья, обустраивают офисы, гостиницы, рестораны и тому подобное. Небоскреб в Бразилии особый тем, что будет иметь исключительно жилое назначение.

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Самый высокий жилой небоскреб появится в Бразилии

Будущий небоскреб будет иметь высоту 544 метра. Он превзойдет нынешнего рекордсмена на 72 метра. Этот высоченный дом планируют возвести на побережье Атлантического океана, на юго-западе Бразилии.

Муниципальные власти одобрили проект строительства Triumph Tower в этом месяце. Детальный проект еще не представили, но ее уже не раз визуализировали.

Triumph Tower расположен в центре / Фото Aura 3D Studio

Здание будет иметь аж 100 этажей и будет возведено на участке площадью 15 гектаров. Автор проекта и архитектор Грег Буске рассказал, что в будущей башне будет 233 квартиры. Жилой комплекс также будет включать более 600 парковочных мест и необходимую инфраструктуру для комфортного проживания.

Новую башню не случайно построят в Балнеарио-Камбориу. В этом городе уже есть семь из десяти самых высоких зданий Бразилии. Интересно, что те, которые входят в тройку, построили в 2022 – 2023 годах.

Известно, что сейчас лидером среди небоскребов страны является комплекс Yachthouse by Pininfarina (294 метра). Однако в мире он занимает лишь 257 место. А новый небоскреб Triumph Tower станет не только самым высоким зданием в Бразилии, но и войдет в десятку самых высоких зданий мира.