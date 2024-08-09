Дом продали всего через месяц на рынке. Это уникальное жилье площадью 220 квадратов оценили в 849 тысяч долларов.

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Сарай 1800-х годов, который превратили в дом

Классический каменный сарай, окруженный пышными садами, датируется 1803 годом. В 1960-х годах местный скульптор и дизайнер превратил его в жилье. Он любил минималистские промышленные интерьеры, поэтому реализовал идею с удовольствием.

Непонятно, была ли это его личная резиденция, или его наняли, но преобразование было описано в журналах того времени,

– говорит агент по продажам Меган.

Из просторных окон дома можно любоваться природой, а на улице отдыхать в спа и бассейне. Это мечтательный и спокойный оазис.

В комнатах преобладают землистые оттенки / Фото Bright MLS

В доме есть две спальни на мансарде, гостиная открытого плана, а также кухня и столовая, которые выходят во внешний сад. В интерьере дизайнер соединил деревенский и японский стили.

Для гостей есть отдельная комната с полноценной ванной комнатой, которая переходит в оранжерею. О ней позаботились предыдущие владельцы.