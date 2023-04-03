Как сделать ванную уютной: правила, которые точно пригодятся

Ванная – это место, где мы каждое утро начинаем свой день и завершаем его вечером. Поэтому следует тщательно поработать над местом ухода и расслабления.

В планировке дизайна квартиры важна не только мебель и цвет стен, но и детали, которые будут создавать особую атмосферу дома. Что добавить в ванной, чтобы она была уютной, делимся дальше.

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Как сделать ванную уютной

Цвета

Если на стадии планирования ремонта в ванной, рекомендуем ориентироваться на светлую палитру, которая сделает дизайн мягким и нежным. Это не только стильное, но и атмосферное решение, которое всегда будет радовать глаз. Коричнево-бежевая палитра – то, что нужно.



Спокойные цвета в ванной / Фото Pexels.

Мебель

Зачастую в ванной комнате появляются классические белые тумбы с блестящим покрытием. Они уже давно стали антитрендом, поэтому обратить внимание следует на натуральные текстуры и цвета. Практичными и стильными решениями можно считать дерево и камень.



Натуральные текстуры – хорошее решение / Фото Pexels

Освещение

Позаботьтесь, чтобы в ванной комнате было многоуровневое освещение, которое можно всегда адаптировать под ваши потребности и создать необходимую атмосферу: приглушенный мягкий свет поможет расслабиться, а яркая подсветка вблизи зеркала пригодится во время утренних или вечерних процедур.

Детали важны



Продумайте детали / Фото Pexels

Не забывайте о мелких, но таких важных аксессуарах, которые придают характерности вашему дизайну и помогают подчеркнуть нужное настроение: деревянные детали, стильные полотенца и свечи.