Тайна под кухней: что интересное и неожиданное нашли британцы в своем доме

Во время ремонта кухни британские супруги неожиданно обнаружили одну тайну, которая имеет уже очень много лет. Она была расположена под землей, что еще больше усилило интерес хозяев, чтобы узнать, что там.

Коди и ее муж Киран были поражены, когда обнаружили 5-метровую дыру под полом, где была кристально чистая вода. Исследовав ее, они поняли, что это старый колодец, ему уже около 200 лет.

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Старинный колодец под полом в кухне

Пара из английского города Ньюпорт долго размышляла, что можно сделать с этим старым колодцем. Со временем муж с женой решили не скрывать его, а наоборот, обустроить в интерьере кухни. После нескольких недель упорной работы пара нашла способ интегрировать в колодец в помещение.



Пара нашла колодец под землей в доме / Фото Jam Press

Это около 5 метров в глубину, и когда мы его открыли, в нем была кристально чистая вода. Сначала мы были шокированы. Это последнее, что мы хотели найти после завершения ремонта, ведь новая кухня уже была установлена. Мы думали, что просто засыплем колодец, но он был в таком удивительном состоянии, что лучше было его сохранить,

– поделился Киран.

На ремонт колодца и превращение его в объект дизайна нужно потратить от 5 000 до 10 000 фунтов, все зависит от размера. Киран имеет собственный строительный бизнес, поэтому супругам это обошлось дешевле.



Обновленный колодец / Фото Jam Press

Колодец помогал строить и отец Коди, ведь нужно было положить аж 18 рядов кирпича, чтобы довести его до уровня пола. Сейчас его используют по назначению и постоянно держат закрытым с целью безопасности.