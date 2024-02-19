Коді та її чоловік Кіран були вражені, коли виявили 5-метрову діру під підлогою, де була кришталево чиста вода. Дослідивши її, вони зрозуміли, що це старий колодязь, йому вже близько 200 років.

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Старовинний колодязь під підлогою в кухні

Пара з англійського міста Ньюпорт довго роздумувала, що можна зробити з цим старим колодязем. Згодом чоловік з дружиною вирішили не приховувати його, а навпаки, облаштувати в інтер'єрі кухні. Після кількох тижнів наполегливої ​​роботи пара знайшла спосіб інтегрувати в колодязь у приміщення.



Пара знайшла колодязь під землею в будинку / Фото Jam Press

Це близько 5 метрів у глибину, і коли ми його відкрили, у ньому була кришталево чиста вода. Спочатку ми були шоковані. Це останнє, що ми хотіли знайти після завершення ремонту, адже нова кухня вже була встановлена. Ми думали, що просто засиплемо колодязь, але він був у такому дивовижному стані, що краще було його зберегти,

– поділився Кіран.

На ремонт колодязя й перетворення його на об'єкт дизайну потрібно витратити від 5 000 до 10 000 фунтів, усе залежить від розміру. Кіран має власний будівельний бізнес, тому подружжю це обійшлося дешевше.



Оновлений колодязь / Фото Jam Press

Колодязь допомагав будувати і батько Коді, адже потрібно було покласти аж 18 рядів цегли, щоб довести його до рівня підлоги. Зараз його використовують за призначенням і постійно тримають зачиненим у цілях безпеки.