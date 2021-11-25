Секреты зонирования маленькой комнаты: 5 необычных фишек

Зонирование – один из важнейших этапов обустройства дома. Он важен как для компактных квартир, так и для просторных пентхаусов.

А, учитывая тенденцию к постоянному подорожанию квадратных метров и появлению на рынке все большего количества квартир с открытым планированием – секреты рационального зонирования необходимы всем, кто купил (или хочет купить) жилье.

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1. С помощью мебели

Мебель-трансформеры

Зонирование с помощью мебели-трансформеров / Фото Pinterest

Чтобы не придумывать перегородки, которые только украдут эффективную площадь помещения, дизайнеры советуют задействовать мебель. Мебель, которая трансформируется – идеальный для этого вариант.

Особенно это решение уместно в небольших квартирах-студио. Правда, есть нюанс, обычно такую мебель следует изготавливать под заказ, что может влететь в немалую сумму.

Корпусная мебель

Зонирование с помощью корпусной мебели / Фото Pinterest

Более доступный способ разделения зонирования пространства – использование шкафов и стеллажей. При этом, необязательно ограничиваться шкафом посреди комнаты.

Вы можете создать специальный "бокс" с фасадов мебели и организовать внутри "мокрую зону" кухни, гардеробную, TV-зону или открытые полочки для хранения книг и декора.

2. Различные цвета

Зонирование с помощью цвета / Фото archilovers

Этот трюк подходит для комнат, одновременно выполняющих две функции. Чтобы реализовать его на практике, попробуйте продумать разные цвета стен, полов, текстиля и мебели.

3. Освещение

Просто и функционально: предусмотрите различные сценарии освещения: бра у кровати, настольная лампа на рабочем столе, торшер в зоне отдыха у дивана или кресла и подвесные лампы над обеденным столом. Такой прием помогает сделать интерьер более уютным.

4. Текстиль и декор

Зонирование с помощью ковра / Фото Pinterest

Ковры, зеркала, живые растения в горшках, картины помогают выделить пространство и работают как декоративные акценты.

5. Подиум

Зонирование с помощью подиума / Фото Pinterest

Подиумы – это специальное повышение, создающее "перепад" высоты между разными зонами. Лучше всего оно подходит для спален. Главное – не переусердствовать с высотой и не сделать так, чтобы подиум стал препятствием посреди помещения.