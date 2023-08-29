Уединенный, но близко к городу: продают уютный деревянный домик в деревенском стиле

Домик 19 века в Бетесде, штат Огайо, продают за скромные 237 тысяч долларов. Хижина особенно тем, что она расположена в максимально частном и спокойном месте, хотя в город ехать всего несколько минут.

Территорию, где находится дом, окружает много деревьев. Поэтому возникает иллюзия, что он расположен где-то в деревне, далеко от города.

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С дороги хижину не видно совсем, как и хозяин не видит ничего, что происходит за пределами леска. И всего через две минуты по дороге вниз есть продуктовый магазин, заправочная станция и другое.

Детали интерьера напоминают о прошлой эпохе

Некоторые части дома датируются еще 1820 годом с надстройкой, сделанной в начале 1980-х годов. Хижина вмещает две спальни и одну ванную комнату на 215 квадратных метрах жилой площади.

Спальня и обеденная зона являются частью оригинального дома и имеют деревянные стены и потолки. Гостиная, кухня, ванная комната и другие жилые помещения являются частью достройки и имеют современные стены, пол и сантехнику.

Дом визуально поделен на старинную и более современную части / Фото Mark Campbell

"Достройка была сделана со вкусом. Дом "в прекрасной форме" и все еще сохраняет свою подлинность", – говорит агент Линдси Мейнард. С обеих сторон дома есть продолженные крыши, под которыми обустроили зоны отдыха. Отдыхать там и любоваться природой просто идеально.

Кроме главного домика, еще есть два хозяйственных здания, два гаража, один из которых – обустроен под мастерскую. Гаражи обогреваются, там есть электричество.