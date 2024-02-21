Дом продают с большим садом и приватизированным земельным участком, имеющим площадь 42 соток земли. Стоимость недвижимости составляет 55 тысяч долларов, но автор объявления отмечает, что цена договорная. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Колоритный дом в карпатском селе

Жилье расположено в хорошем месте возле центральной дороги и недалеко от вокзала. Общая площадь составляет 180 квадратных метров. Внутри есть четыре комнаты, веранда, а также двухкомнатная летняя кухня площадью 25 квадратов хозяйственные постройки.

Интерьер в хорошем состоянии / Фото OLX

Хотя ремонт в доме делали очень давно, но он сохранился в хорошем состоянии. Старые серванты, ковры, шторы и вышитые полотенца на дверях создают особенно уютную атмосферу. Интерьер точно оценят люди, которые любят стиль сельских домов, что ассоциируется со спокойствием и теплом.

Какие сейчас цены на новую недвижимость в Карпатах

Самые высокие цены зафиксировали в Полянице и Яремче. Средняя стоимость коттеджа в Яремче составляет 13 миллионов гривен, а в Полянице – 12,8 миллиона. В Пилипце тоже дорого – стоимость домов стартует от 11 миллионов гривен. Далее в списке есть Славское и Микуличин с ценой до 10 миллионов гривен.

В целом цены на элитные комплексы стартуют от 2 тысяч долларов за квадрат (в Татарове, Микуличине, Яблунице и Яремче на Франковщине). В экономвариантах квадрат в коттеджах стоит в пределах 500 – 1500 долларов.