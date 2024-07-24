Серый на самом деле является идеальным фоном для нейтральных оттенков. Но он прекрасно "работает" и с более насыщенными пигментированными оттенками. Словом, некоторые комбинации могут вас удивить.

Обратите внимание Как сочетать бежевый и красный: 5 лучших идей с этой трендовой комбинацией

Темно-синий

Гостиная с серыми стенами и синими шторами / Фото Claudia Casbarian

Один из способов работы с серым – это поиск полного контраста. Если стены светлого оттенка, попробуйте добавить темного, например шторы глубокого синего оттенка.

Желтый

Гостиная с желтыми шторами и синими жалюзи / Фото Vanessa Arbuthnott

Солнечно-желтый цвет может добавить идеальную дозу тепла в прохладную серую комнату, как в этой схеме, приведенной выше. Однако важно искать оттенок ближе к горчичному.

Темно-серый

Монохромная гостиная / Фото Studio Sven

Как в случае с любым цветом стен, монохромный вариант (тон в тон) всегда актуален.

Васильковый

Серая гостиная с голубыми шторами / Фото JLayton Interiors

Голубые тона часто встречаются в более холодных серых интерьерах. Поэтому шторы василькового оттенка станут прекрасным дополнением к бледному оттенку.

Изумрудный

Официальная столовая с серыми стенами и зелеными шторами / Фото Inside Stories

Этот драгоценный оттенок станет прекрасным акцентом в гостиной или официальной столовой. Если вы хотите создать элегантное пространство, то выбирайте именно изумрудный.

Сливочный

Серая гостиная с нейтральными шторами / Фото Park & Oak

Если ваши стены темно-серые, то надо добавить светлого оттенка, например сливочный или овсяный.

Белый

Гостиная с серыми стенами и белыми шторами / Фото Inside Stories

Вы можете выбрать просто белые шторы, которые собственно актуальны всегда. В этой гостиной они двухцветные, как и окна, что однозначно интереснее.