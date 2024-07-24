Серый на самом деле является идеальным фоном для нейтральных оттенков. Но он прекрасно "работает" и с более насыщенными пигментированными оттенками. Словом, некоторые комбинации могут вас удивить.
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Темно-синий
Гостиная с серыми стенами и синими шторами / Фото Claudia Casbarian
Один из способов работы с серым – это поиск полного контраста. Если стены светлого оттенка, попробуйте добавить темного, например шторы глубокого синего оттенка.
Желтый
Гостиная с желтыми шторами и синими жалюзи / Фото Vanessa Arbuthnott
Солнечно-желтый цвет может добавить идеальную дозу тепла в прохладную серую комнату, как в этой схеме, приведенной выше. Однако важно искать оттенок ближе к горчичному.
Темно-серый
Монохромная гостиная / Фото Studio Sven
Как в случае с любым цветом стен, монохромный вариант (тон в тон) всегда актуален.
Васильковый
Серая гостиная с голубыми шторами / Фото JLayton Interiors
Голубые тона часто встречаются в более холодных серых интерьерах. Поэтому шторы василькового оттенка станут прекрасным дополнением к бледному оттенку.
Изумрудный
Официальная столовая с серыми стенами и зелеными шторами / Фото Inside Stories
Этот драгоценный оттенок станет прекрасным акцентом в гостиной или официальной столовой. Если вы хотите создать элегантное пространство, то выбирайте именно изумрудный.
Сливочный
Серая гостиная с нейтральными шторами / Фото Park & Oak
Если ваши стены темно-серые, то надо добавить светлого оттенка, например сливочный или овсяный.
Белый
Гостиная с серыми стенами и белыми шторами / Фото Inside Stories
Вы можете выбрать просто белые шторы, которые собственно актуальны всегда. В этой гостиной они двухцветные, как и окна, что однозначно интереснее.