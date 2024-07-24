Серый на самом деле является идеальным фоном для нейтральных оттенков. Но он прекрасно "работает" и с более насыщенными пигментированными оттенками. Словом, некоторые комбинации могут вас удивить.

Обратите внимание Как сочетать бежевый и красный: 5 лучших идей с этой трендовой комбинацией

Темно-синий

Недвижимость Тренды и вдохновение Темно-синие шторы Темно-синие шторыГостиная с серыми стенами и синими шторами / Фото Claudia Casbarian

Один из способов работы с серым – это поиск полного контраста. Если стены светлого оттенка, попробуйте добавить темного, например шторы глубокого синего оттенка.

Желтый

Недвижимость Тренды и вдохновение Желтые шторы Серые стены Гостиная ГостинаяГостиная с желтыми шторами и синими жалюзи / Фото Vanessa Arbuthnott

Солнечно-желтый цвет может добавить идеальную дозу тепла в прохладную серую комнату, как в этой схеме, приведенной выше. Однако важно искать оттенок ближе к горчичному.

Темно-серый

Недвижимость Тренды и вдохновение Темно-серые шторы Темно-серые шторыМонохромная гостиная / Фото Studio Sven

Как в случае с любым цветом стен, монохромный вариант (тон в тон) всегда актуален.

Васильковый

Недвижимость Тренды и вдохновение Голубые шторы Голубые шторы Серая гостинаяСерая гостиная с голубыми шторами / Фото JLayton Interiors

Голубые тона часто встречаются в более холодных серых интерьерах. Поэтому шторы василькового оттенка станут прекрасным дополнением к бледному оттенку.

Изумрудный

Недвижимость Тренды и вдохновение Серые стены Изумрудные шторы Серые стены Изумрудные шторыОфициальная столовая с серыми стенами и зелеными шторами / Фото Inside Stories

Этот драгоценный оттенок станет прекрасным акцентом в гостиной или официальной столовой. Если вы хотите создать элегантное пространство, то выбирайте именно изумрудный.

Сливочный

Недвижимость Тренды и вдохновение Темно-серая гостиная Темно-серая гостинаяСерая гостиная с нейтральными шторами / Фото Park & Oak

Если ваши стены темно-серые, то надо добавить светлого оттенка, например сливочный или овсяный.

Белый

Недвижимость Светлая гостиная Светлая гостиная Серые стеныГостиная с серыми стенами и белыми шторами / Фото Inside Stories

Вы можете выбрать просто белые шторы, которые собственно актуальны всегда. В этой гостиной они двухцветные, как и окна, что однозначно интереснее.