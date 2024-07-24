Какой цвет штор выбрать, если стены серые: 7 самых лучших оттенков
Источник:Homes & Gardens
В поисках лучшего цвета для штор можно запутаться. Ведь оттенков, которые хорошо сочетаются с серым есть множество. Но дизайнеры решили упростить нам задачу и назвали 7 лучших тонов из собственного опыта.
Серый на самом деле является идеальным фоном для нейтральных оттенков. Но он прекрасно "работает" и с более насыщенными пигментированными оттенками. Словом, некоторые комбинации могут вас удивить.
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Темно-синий
Один из способов работы с серым – это поиск полного контраста. Если стены светлого оттенка, попробуйте добавить темного, например шторы глубокого синего оттенка.
Желтый
Солнечно-желтый цвет может добавить идеальную дозу тепла в прохладную серую комнату, как в этой схеме, приведенной выше. Однако важно искать оттенок ближе к горчичному.
Темно-серый
Как в случае с любым цветом стен, монохромный вариант (тон в тон) всегда актуален.
Васильковый
Голубые тона часто встречаются в более холодных серых интерьерах. Поэтому шторы василькового оттенка станут прекрасным дополнением к бледному оттенку.
Изумрудный
Этот драгоценный оттенок станет прекрасным акцентом в гостиной или официальной столовой. Если вы хотите создать элегантное пространство, то выбирайте именно изумрудный.
Сливочный
Если ваши стены темно-серые, то надо добавить светлого оттенка, например сливочный или овсяный.
Белый
Вы можете выбрать просто белые шторы, которые собственно актуальны всегда. В этой гостиной они двухцветные, как и окна, что однозначно интереснее.