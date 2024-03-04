Как использовать серый в дизайне маленькой кухни: три универсальных способа

Холодные цвета являются более свежими и яркими, чем теплые, поэтому они способны визуально расширять пространство. Среди самых популярных дизайнеры называют именно серый.

В последнее время о сером отзываются негативно, мол, это антитренд. Правда в том, что этот цвет действительно уже не такой популярный, как раньше. Но дизайнеры убеждают, что он никогда не выйдет из моды.

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Серая мебель с мраморными столешницами

Серая кухня с мраморной столешницей / Фото Brad Ramsey Interiors

Чтобы получить изящную серую гамму, которая визуально увеличит пространство, используйте палитру "тон в тон". Выберите к кухне серую мебель, а для акцента установите белую мраморную столешницу с характерными серыми прожилками. Для более современного вида дизайнеры советуют добавить черную фурнитуру и аксессуары.

Серым по серому

Серая кухня с темным островом и деревянным полом / Фото Cherie Lee Interiors

Профессиональные дизайнеры делают интересную вещь, сочетая несколько серых оттенков на кухне.

Нанесение серого на серый – это изящный способ создать глубину и четкость, что необходимы для оживления небольшого пространства, где меньше возможностей произвести визуальное впечатление,

– говорит ведущий дизайнер интерьера Чери Ли.

Бледные оттенки серого следует использовать на самых больших участках, например главные шкафы и стены. Темные должны быть в меньших пропорциях, например, кухонный остров и частично стены.

"Чистые стены"

Маленькая узкая кухня с серой мебелью / Фото Kitesgrove

Настенные шкафы могут перегрузить очень маленькую кухню. Иногда меньше - значит больше.

"В этой серой кухне мы решили не вешать настенные шкафы, чтобы сохранить прекрасное естественное освещение и воздушную атмосферу и создать ощущение, что пространство намного больше", – объясняет британский дизайнер Кэти Лион.

Чтобы компенсировать недостаток мест для хранения, Кэти рекомендует установить выдвижные ящики или ящики под столешницей.