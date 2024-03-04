Останнім часом про сірий відгукуються негативно, мовляв, це антитренд. Правда в тім, що цей колір справді вже не такий популярний, як раніше. Та дизайнери переконують, що він ніколи не вийде з моди.

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Сірі меблі з мармуровими стільницями

Сіра кухня з мармуровою стільницею / Фото Brad Ramsey Interiors

Щоб отримати витончену сіру гаму, яка візуально збільшить простір, використовуйте палітру «тон в тон». Оберіть до кухні сірі меблі, а для акценту встановіть білу мармурову стільницю з характерними сірими прожилками. Для більш сучасного вигляду дизайнери радять додати чорну фурнітуру та аксесуари.

Сірим по сірому

Сіра кухня з темним островом і дерев'яною підлогою / Фото Cherie Lee Interiors

Професійні дизайнери роблять цікаву річ, поєднуючи кілька сірих відтінків на кухні.

Нанесення сірого на сірий – це витончений спосіб створити глибину та чіткість, що необхідні для пожвавлення невеликого простору, де менше можливостей справити візуальне враження,

– каже провідний дизайнер інтер'єру Чері Лі.

Блідіші відтінки сірого варто використовувати на найбільших ділянках, як-от головні шафи та стіни. Темніші мають бути в менших пропорціях, наприклад, кухонний острів і частково стіни.

"Чисті стіни"

Маленька вузька кухня із сірими меблями / Фото Kitesgrove

Настінні шафи можуть перевантажити дуже маленьку кухню. Іноді менше — означає більше.

"У цій сірій кухні ми вирішили не вішати настінні шафи, щоб зберегти прекрасне природне освітлення та повітряну атмосферу та створити відчуття, що простір є набагато більшим", – пояснює британська дизайнерка Кеті Ліон.

Щоб компенсувати нестачу місць для зберігання, Кеті рекомендує встановити висувні шухляди чи ящики під стільницею.