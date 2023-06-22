Шахтерский коттедж 1890-х годов недавно был отреставрирован. Его могут легко продать за цену, значительно выше средней стоимости дома в Аделаиде. Покупатели уже готовятся к торгам.

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Особый дом в Аделаиде

Жилье планируют продать за 800 тысяч долларов, а это на 130 тысяч долларов больше средней стоимости.

Агент по продаже Джеки Бейли рассказала, что домом массово интересуются молодые пары. Однако недвижимость также может быть пригодна для инвестиций – доходность от аренды выросла почти на 2 процента за последний год. Среднее здание в Либруке сейчас сдают в аренду за 585 долларов в неделю.

Известно, что шахтерское здание было домом для одной любящей семьи на протяжении многих лет. И любовь здесь действительно чувствуется ко всему. "Там царит настоящая атмосфера, и владельцы проделали отличную работу, чтобы сохранить шарм наследия коттеджа", – говорит Бейли.

Основной цвет интерьера – белый / Фото Realestate

Дом, расположенный на площади 209 квадратных метров, имеет две спальни, гостиную и столовую открытой планировки, современную ванную комнату и уютную кухню в деревенском стиле, выходящую на задний двор с зеленым садом.

Собственный садик / Фото Realestate

Он расположен всего в нескольких минутах ходьбы от парка Хазелвуд и бассейна Бернсайд, а также в нескольких минутах езды до городов Бернсайд, Марриатвиль и многих местных и частных школ.

"К сожалению, на территории нет автостоянки, но дом расположен на красивой спокойной улице, где можно припарковать машину", – рассказывает агент по продажам.