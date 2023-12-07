"За последние годы популярность зеленого шалфея выросла не только благодаря его универсальности, но и как напоминание об окружающей среде. Это помогает нам чувствовать вдохновение и оживляет любую комнату", – эксперт Гелен Шоу из Benjamin Moore.
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Шалфей считают нежным серо-зеленым тоном, поэтому он очень хорошо сочетается с другими цветами. Вот 5 оттенков, которые являются отличным паром для шалфейного.
Темно-фиолетовый
Кухня-столовая с шалфейно-зеленой стеной и фиолетовыми шкафами / Фото Little Greene
Нежно-розовый
Шалфейные обои с нежно-розовыми узорами / Фото Future
Кремовый
Светлые нейтральные оттенки смягчают зеленые тона.
Оранжевый
Шалфейные и оранжевые детали удачно соединили в дизайне спальни / Фото Future
Светло-серый
Холодное сочетание цветов в гостиной / Фото Original BTC