"За последние годы популярность зеленого шалфея выросла не только благодаря его универсальности, но и как напоминание об окружающей среде. Это помогает нам чувствовать вдохновение и оживляет любую комнату", – эксперт Гелен Шоу из Benjamin Moore.

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Шалфей считают нежным серо-зеленым тоном, поэтому он очень хорошо сочетается с другими цветами. Вот 5 оттенков, которые являются отличным паром для шалфейного.

Темно-фиолетовый

Недвижимость Тренды и вдохновение Кухня-столовая с шалфейно-зеленой стеной и фиолетовыми шкафами / Фото Little Greene

Нежно-розовый

Недвижимость Тренды и вдохновение Шалфейные обои с нежно-розовыми узорами / Фото Future

Кремовый

Недвижимость Тренды и вдохновение Светлые нейтральные оттенки смягчают зеленые тона.

Оранжевый

Недвижимость Тренды и вдохновение Шалфейные и оранжевые детали удачно соединили в дизайне спальни / Фото Future

Светло-серый

Недвижимость Тренды и вдохновение Холодное сочетание цветов в гостиной / Фото Original BTC