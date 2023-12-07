Какие тона сочетаются с трендовым оттенком зеленый шалфей: 5 идеальных комбинаций

Если покрасить стены в шалфейный оттенок или подобрать такую мебель, то вы создадите волшебную успокаивающую атмоферу в комнате. Это приглушенный и нежный тон, идеально подходящий для любого пространства: от элегантных гостиных до простых кухонь и спален.

"За последние годы популярность зеленого шалфея выросла не только благодаря его универсальности, но и как напоминание об окружающей среде. Это помогает нам чувствовать вдохновение и оживляет любую комнату", – эксперт Гелен Шоу из Benjamin Moore.

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Шалфей считают нежным серо-зеленым тоном, поэтому он очень хорошо сочетается с другими цветами. Вот 5 оттенков, которые являются отличным паром для шалфейного.

Темно-фиолетовый

Кухня-столовая с шалфейно-зеленой стеной и фиолетовыми шкафами / Фото Little Greene

Нежно-розовый

Шалфейные обои с нежно-розовыми узорами / Фото Future

Кремовый

Светлые нейтральные оттенки смягчают зеленые тона.

Оранжевый

Шалфейные и оранжевые детали удачно соединили в дизайне спальни / Фото Future

Светло-серый

Холодное сочетание цветов в гостиной / Фото Original BTC