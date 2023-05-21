Дом площадью более 640 квадратных метров расположен в Нью-Кейнене, Коннектикут. Он вмещает семь спален и восемь ванных комнат.

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Дом спроектировал Фрэнк Райт

Дом был построен в 1956 году. Проект разработал Фрэнк Ллойд Райт, американский архитектор-новатор, творчество которого оказало огромное влияние на развитие западной архитектуры первой половины XX века.

Хотя дом стоит 8 миллионов долларов, уже после нескольких часов на рынке, появились заинтересовавшиеся покупкой.

Интерьер полностью в нейтральных цветах / Фото Realtor

Кухня – это простор в стиле камбуза. Фирменные детали, такие как стены из бетонных блоков, плоская крыша, встроенные элементы, изогнутые линии и предметы из филиппинского красного дерева есть по всему дому.

Кроме жилья, также сарай со спальней, ванной и большим количеством хранилищ, бассейн, теннисный корт и гараж. Бывшее бомбоубежище дома превратили в винный погреб.

Бассейн под открытым небом / Фото Realtor

Агент по листингу говорит, что новым владельцем, возможно, будет "кто-то, кто интересуется архитектурой и особыми домами. Это может быть иностранный покупатель".