Шедевр Фрэнка Райта: загляните в жилье, спроектированное культовым американским архитектором
Источник:Realtor
Дом, спроектированный известным архитектором-новартором Фрэнком Райтом, ждет нового владельца. Жилье продают за 8 миллионов долларов.
Дом площадью более 640 квадратных метров расположен в Нью-Кейнене, Коннектикут. Он вмещает семь спален и восемь ванных комнат.
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Дом спроектировал Фрэнк Райт
Дом был построен в 1956 году. Проект разработал Фрэнк Ллойд Райт, американский архитектор-новатор, творчество которого оказало огромное влияние на развитие западной архитектуры первой половины XX века.
Хотя дом стоит 8 миллионов долларов, уже после нескольких часов на рынке, появились заинтересовавшиеся покупкой.
Интерьер полностью в нейтральных цветах / Фото Realtor
Кухня – это простор в стиле камбуза. Фирменные детали, такие как стены из бетонных блоков, плоская крыша, встроенные элементы, изогнутые линии и предметы из филиппинского красного дерева есть по всему дому.
Кроме жилья, также сарай со спальней, ванной и большим количеством хранилищ, бассейн, теннисный корт и гараж. Бывшее бомбоубежище дома превратили в винный погреб.
Агент по листингу говорит, что новым владельцем, возможно, будет "кто-то, кто интересуется архитектурой и особыми домами. Это может быть иностранный покупатель".