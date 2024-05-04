Где разместить шкаф в маленькой спальне: вот как дизайнеры максимизируют пространство

Вопрос о том, где разместить шкаф, часто становится проблемным, при обустройстве маленькой спальни. Если расположить его в неправильном месте, комната будет казаться тесной и непрактичной.

Если кровать и тумбу удается поместить без проблем, то со шкафом могут возникнуть трудности. Дизайнеры решили рассказать, как можно получить максимум от ограниченного пространства.

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Найдите свободный угол

Спальня с высоким шкафом в углу / Фото Future

В маленькой спальне надо эффективно использовать каждый квадратный метр. Поэтому поставить шкаф в углу – всегда хорошая идея.

"Угловой шкаф гарантирует много места для хранения. Он не будет загромождать пространство, таким образом предотвращая ощущение "закутости", – говорит нью-йоркский дизайнер Артем Краповинський.

Используйте длинную стену

Встроенный голубой шкаф / Фото Mylands

Маленькие спальни часто имеют удлиненную форму, а это дает возможность разместить встроенный шкаф большого размера вдоль всей стены. Так располагают шкаф купе, который, с одной стороны, немного "крадет" площадь, но, с другой стороны, не загромождает комнату.

Поставьте возле кровати

Синий ротанговый шкаф возле кровати / Фото Mary Wadsworth

Это совсем не очевидное расположение, которое многим может показаться странным, потому что все привыкли ставить у кровати тумбу. Но на самом деле оно очень логичное и уместное. Сейчас производители мебели создали множество вариантов шкафов, которые имеют встроенные полки, что легко заменяют тумбу.