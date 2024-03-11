Элис вместе со своим партнером переехала в школьный автобус в 2022 году. С тех пор паре удалось отремонтировать его и переоборудовать в жилье.

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Дом на колесах

Когда-то Элис работала в компании по производству пищевых добавок в Остине по 50 – 60 часов в неделю. Сейчас она подрабатывает "цифровой кочевницей" 2 – 3 часа в день, озвучивая и создавая видео, виртуально фасилитируя и выступая с докладами, и зарабатывает вдвое больше.

Женщина счастлива, что она живет на колесах, ведь это интересно, и такое жилье не требует особых затрат. Она вместе с партнером тратят средства на топливо, еду, парковку, контракт на мобильный телефон и страхование автобуса и авто, который они перевозят в прицепе. Обычно на топливо для автобуса нужно около 1000 долларов на длительную поездку. Поэтому пара часто остается на одном месте неделями.

Школьный автобус стал жильем для пары / Фото festooshortbus

Хотя жизнь в дороге не всегда легкая, Элис говорит, что научилась видеть в ней преимущества.

Я думаю, что самое главное – это то, как мало нам нужно в жизни, чтобы чувствовать себя комфортно и быть счастливыми. Всю свою жизнь я всегда была человеком, который ходил по магазинам искал следующую самую лучшую вещь. Я больше не могу так делать, потому что у меня даже нет места на стене, чтобы повесить вещи,

– поделилась женщина.

Элис говорит, что когда-то хотела бы переехать жить на ферму. Однако в ближайшем будущем не планирует отказываться от автобусной жизни.